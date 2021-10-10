Родственников пострадавших в авиакатастрофе разместят в Набережных Челнах

Родственники пострадавших при крушении самолета под Мензелинском будут размещены в Набережных Челнах на безвозмездной основе. Об этом сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) автограда Марат Мухамадеев.

- Руководством города Набережные Челны принято решение о размещении всех родственников, которые прибудут из других городов, потому что все пострадавшие, которые находятся в БСМП Набережных Челнов, это жители других городов. Будут организованы размещение, питание и вся необходимая помощь, - цитирует главврача ТАСС.

В результате авиакатастрофы погибли и получили ранения жители семи регионов РФ: Татарстана, Удмуртии, Кировской области, а также Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска и Челябинска. Большая часть погибших - девять человек - татарстанцы. Из шести человек, приехавших из столицы Башкортостана, погибли четверо.

Напомним, самолет L-410 мензелинского аэроклуба потерпел крушение утром в воскресенье, 10 октября. На борту воздушного судна помимо двоих пилотов находились 20 парашютистов, жертвами трагедии стали 16 человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. По предварительным данным, у воздушного судна после взлета отказал один из двигателей.