Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи

Это связано, пояснили в МВД, с необходимостью "установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела". Речь идет о расследовании по факту произошедшей накануне в Сочи смертельной аварии. В том ДТП автомобиль Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Volkswagen. В результате девушка-пассажир Volkswagen погибла, еще двое из той же машины находятся до сих пор в больнице.

В МВД пояснили, что следователи СУ УВД по г. Сочи проведут проверку показаний Ксении Собчак на месте, а также очную ставку телеведущей с водителем автомобиля Mercedes.

Напомним, авария произошла вечером 9 октября на автодороге Адлер - Альпика. Расследование ведется по части 3-й статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".