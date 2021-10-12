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12.10.2021 19:03
Рубрика: Происшествия

Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи

Текст: Иван Петров
По итогам следственных действий - допроса в качестве свидетеля - телеведущей Ксении Собчак вручили повестку о необходимости явки в следственное управление УВД по городу Сочи (Краснодарский край). Об этом во вторник вечером сообщили в МВД России. 12 октября допрос состоялся в Москве - в столичном Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. В следующий раз Собчак для "проведения иных следственных действий" предписано явиться уже к сочинским следователям.

Это связано, пояснили в МВД, с необходимостью "установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела". Речь идет о расследовании по факту произошедшей накануне в Сочи смертельной аварии. В том ДТП автомобиль Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Volkswagen. В результате девушка-пассажир Volkswagen погибла, еще двое из той же машины находятся до сих пор в больнице.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак

В МВД пояснили, что следователи СУ УВД по г. Сочи проведут проверку показаний Ксении Собчак на месте, а также очную ставку телеведущей с водителем автомобиля Mercedes.

Напомним, авария произошла вечером 9 октября на автодороге Адлер - Альпика. Расследование ведется по части 3-й статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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