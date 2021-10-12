Россия ждет от ОЗХО ответы на свои вопросы до 16 октября

Москва ожидает до 16 октября ответов по инциденту с блогером Навальным от Берлина, Парижа и Стокгольма, заявил и. о. замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ходе выступления на Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, российская сторона 6 октября направила запрос касательно статьи 9 КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия).

"Ожидаем в установленный по конвенции срок, а именно к 16 октября, предметных ответов Германии, Франции и Швеции, без которых не представляется подтвердить или окончательно опровергнуть предполагаемое наличие состава преступления в произошедшем с Навальным инциденте", заявил Воронцов.

8 октября постпредство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщило, что Москва направила в Организацию встречный демарш в связи с антироссийскими выпадами по так называемому "делу блогера Алексея Навального".

В частности, российскую сторону интересует информация о человеке, сопровождавшем Навального во время спецрейса Омск-Берлин, выполненного европейским чартером. Кроме того, Москва хочет понять, почему был скрыт факт демонстративного оказания ФРГ содействия 4-6 сентября 2020 года по линии ОЗХО.