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12.10.2021 09:33
Рубрика: Легковые авто

Skoda Slavia примерил необычную маскировку. Ее выбрали по итогам конкурса

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Skoda Фото: Пресс-служба Skoda
Фото: Пресс-служба Skoda

Skoda Auto распространила официальное фото своего перспективного компактного седана Slavia, но при этом не раскрыла его внешнего вида, поскольку прототип машины плотно оклеен маскировочной пленкой. Напомним, Slavia разработана подразделением компании в Индии, и именно эта страна получит модель первой - там ее начнут производить в начале 2022-го.

Фото: Пресс-служба Genesis
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Замысловатая, сбивающая с толку "кислотная" раскраска пленки выбрана по результатам открытого конкурса, в котором участвовали индийские дизайн-фирмы и студенты соответствующей специальности. Участники подали более 200 вариантов графики маскировочной пленки, из которых отобрали пять лучших. Окончательного победителя определил управляющий директор Skoda Auto в Индии Гурпратар Бопараи. Теперь Skoda проведет ряд пиар-мероприятий с участием замаскированных Slavia, в том числе тест-драйвы для журналистов.

В основе конструкции перспективного седана - модульная платформа MQB-A0 в упрощенной спецификации. При производстве Skoda Slavia 95% комплектующих будут изготовлены в Индии.

По каркасу кузова и части внешних панелей Slavia будет унифицирована с "бюджетником" Volkswagen Virtus, выпускаемым с 2018 года в Бразилии. Длина новинки под чешским брендом составит 4480 мм, колесная база - 2651 мм. Машина будет обладать самым просторным в сегменте B салоном. В гамме двигателей ожидаются два бензиновых турбо - 1,0-литровый мощностью 115 л.с. или 1,5-литровый, 150 л.с. Первый предложат в сочетании с шестискоростной МКП или шестидиапазонным "автоматом", второй - только с семиступенчатым преселективным "роботом".

Мировая премьера новинки должна состояться в декабре 2021-го.

#Skoda