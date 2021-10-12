СМИ: Спасший жизнь Байдену переводчик покинул Афганистан

Переводчик, спасший жизнь Джо Байдену 13 лет назад, все-таки покинул Афганистан. Об этом сообщают телеканал CNN и газета The Wall Street Journal. По данным СМИ, мужчину вместе с семьей сначала вывезли в соседний Пакистан, а затем - в третью страну, которая не называется в целях безопасности.

Напомним, 2008 году, тогда еще сенатор Джо Байден вместе с коллегами Джоном Керри и Чаком Хейгелом отправился в Афганистан. Однако по пути в Кабул два вертолета с политиками попали в снежную бурю и совершили экстренную посадку на горную дорогу. В спасательной операции участвовал и 36-летний переводчик Мохаммед, который провел на морозе 30 часов, охраняя вместе с американскими солдатами вертолеты.

После захвата Афганистана талибами (запрещенное в России радикальное движение) он обратился к Вашингтону с просьбой об эвакуации. "Здравствуйте, господин президент! Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь", - с такими словами афганец обратился к хозяину Белого дома.