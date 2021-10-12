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12.10.2021 19:16
Рубрика: Общество

Ученые назвали худшее время в истории Земли

Текст: Андрей Меркулов
Ученые утверждают, что нашли самое худшее время за всю историю Земли. Это массовое вымирание обитателей планеты, которое произошло 252 миллиона лет назад.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Виновники этого катаклизма - вулканы. Тогда по какой причине происходило массовое извержение в разных точках планеты? Вулканы выбрасывали в воздух огромное количество отравляющих газов, температура значительно увеличилась, жить на Земле стало невозможно. Многие наземные виды фауны прекратили свое существование.

Фото: iStock
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Эта напасть поразила и водных обитателей. Резкий рост температуры воды создал идеальные условия для различных токсичных микробов. Они, что называется, расцвели буйным цветом, отравляя воду. Фактически все водоемы планеты превратились в токсичный суп, в котором гибло все живое.

Важно, что ученые не ограничились описанием этого давнего события. Они указали на аналогии между тем, что было тогда, и тем, что сейчас происходит на Земле. Согласно последнему отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) за 2021 год, влияние человека на изменение климата "однозначно" создает условия, способствующие распространению теплолюбивых и опасных микробов. В сочетании с притоком питательных веществ из-за загрязнения воды (в основном из-за сельского хозяйства и вырубки лесов) это приводит к резкому увеличению токсичных водорослей. Ученые предупреждают, что все это может вызвать массовую гибель рыбы, серьезные последствия для здоровья человека и домашнего скота. А при самом худшем сценарии - повторение истории с "токсичным супом" на Земле.

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