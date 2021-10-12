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Уилла Поултера показали в образе персонажа Marvel Адама Уорлока

Новости
    12.10.2021, 17:34
Текст:   Богдан Бобров

Актер Уилл Поултер сыграет в третьих "Стражах Галактики" Адама Уорлока. Через несколько часов после того, как об этом объявил режиссер Джеймс Ганн, художник с ником Bosslogic визуализировал артиста в соответствующем образе.

Арт пришелся аудитории по душе, получив за 9 часов более 80 тысяч отметок "нравится".

Фото: kinopoisk.ru
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В комментариях к посту отметился актер Бен Барнс, который исполнил роль Билли Руссо в "Карателе" - нетфликсовском ответвлении киновселенной Marvel. Он поставил эмодзи огня, положительно оценив работу иллюстратора.

Несмотря на общее позитивное принятие, многие пользователи отмечают в обсуждениях, что Поултер не совсем подходит для роли по типажу, вспоминая, что с его комедийным бэкграундом он гуглится по запросу that guy with eyebrows (тот парень с бровями).

Премьера фильма "Стражи Галактики. Часть 3" запланирована на май 2023 года - тогда и можно будет сделать вывод, насколько актер органично выглядит в супергеройском амплуа.

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