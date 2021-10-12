В Кремле знают о задержании экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой

В Кремле знают о том, что бывший заместитель главы министерства просвещения Марина Ракова была задержана. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия. Разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться в эти следственные действия, - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, в прошлый четверг Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 38-летней экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Она пробудет в следственном изоляторе, как минимум, до 6 декабря. "РГ" подробно рассказывала о том, что известно по данному делу.