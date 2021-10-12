Володин: Госдума начнет работать "без раскачки"

В Госдуме 14 октября пройдут заседания комитетов, а в четверг, 15 октября, палата приступит к законодательной работе, заявил спикер Вячеслав Володин на встрече депутатов с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Для нас начало работы много значит. Причем - без раскачки. Завтра уже начнут проводить заседания комитеты Государственной думы, состоится заседание Совета ГД, и в четверг мы приступим к законотворческой работе", - сказал Володин.

"Тот путь, который проделала наша политическая система, становясь более открытой и конкурентной, показывает, что многое возможно, если мы будем поступательно развиваться", - продолжил спикер. Он также подчеркнул, что важно не скатываться в популизм и демагогию. "Мы дважды потеряли страну. Третьего раза просто может не быть, чтобы ее потом собрать", - отметил Вячеслав Володин.