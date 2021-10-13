В Беларуси на фабрике игрушек в городе Кобрине выпустили детскую куклу с искусственным интеллектом. Изготовленная из силикона и латекса девочка с рыжими волосами может побеседовать с ребенком, станцевать и даже рассказать сказку. Мы расспросили наших читателей: какие у вас были игрушки?

Владимир Жилнин, пенсионер, Екатеринбург:

- Я ведь с 1938 года. Война была, какие игрушки? Играл тем, что осталось от старшего брата. Машина грузовая была, помню, и детское домино. А еще у нас жили эвакуированные ленинградцы, отец у них работал на заводе имени Сталина, так вот он сделал отливку из металла - самолет, им играл. Вот и все, что было!

Владимир Стахеев, ветеран Великой Отечественной войны, Гомель:

- Помню, как отец то ли выменял, то ли сам выстругал маленькую деревянную собачку. Радости не было предела! Разрисованная коричневой краской, легко помещающаяся на ладони, она стала настоящей ценностью для меня, первоклассника. С гордостью показывал друзьям, а потом много лет хранил ее, пока не потерял при переезде в новую квартиру. Молодежи советую не выбрасывать свои детские игрушки: они дарят воспоминания.

Светлана Гуринович, инспектор, Лельчицы:

- Любимую игрушку детства я получила от папы, который часто бывал в командировках по Советскому Союзу. Однажды он привез лошадку-качалку, и это одна из самых дорогих сердцу вещей. До сих пор помню, как ссорилась с младшей сестренкой за возможность кататься первой. Еще одна любимица - кукла Рая. Шила для нее наряды, делала прически на зависть подружкам и никому не давала в руки, боялась, что испачкают.

Анатолий Гареев, инженер по эксплуатации автотранспорта, Красноярск:

- Отец у меня - шофер, с пяти лет брал меня с собой в гараж, так что я всю жизнь "в машинки играю". В детстве был любимый пластмассовый грузовик - родной дядя в армии в ГДР служил, привез мне. А еще, как у многих мальчишек в 1980-е годы, были машинки для дворовых забав - битые-перебитые. А были "модельки", которые дома в серванте за стеклом стояли, и мне давали ими поиграть только по большим праздникам. Многие из них сохранились до сих пор.

Вероника Щур, молекулярный биолог, Минск:

- Я из поколения 1990-х. Тогда были популярны тетрис и тамагочи, но лично мне больше нравилось складывать конструктор в детском саду. Получались незамысловатые формы, а для нас это были сказочные замки, где жили персонажи из мультиков и книг. Еще с интересом возилась с машинками, роботами, куклами и мягкими игрушками. Значительную часть из них родителям отдавали соседи и родственники, что-то покупали сами, а спустя время я передавала по наследству подросшим двоюродным братьям и сестрам.

Федор Иващенко, фермер, село Ряженое Ростовской области:

- Во времена моего детства, которое выпало на конец 70-х - начало 80-х годов, самой популярной считалась игра "За рулем". Хотя стоила по меркам СССР довольно дорого - больше десяти рублей, эта игрушка была в большом дефиците. Играли по очереди и до тех пор, пока не сядут знаменитые батарейки "373".

Татьяна Борисенко, пенсионерка, Хабаровск:

- В детстве играла в основном в куклы. Катя из целлулоида, вся в ранах, и "лечить" ее постоянно приходилось маме. Были куклы с головой из прессованных опилок с тряпичными телами, мягкими ножками-ручками. А однажды мне подарили большущую, тяжелую куклу, но ее сразу же во дворе разбили мальчишки. Ощущение горя до сих пор. Детская память - странная штука...