Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов

Палата представителей конгресса США во вторник одобрила повышение потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов, что, согласно оценкам американского Минфина, позволит покрывать расходы до третьего декабря.

Документ поддержали 219 конгрессменов, еще 206 высказались против. Голоса разделились по партийной линии, передает ТАСС.

На минувшей неделе сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга. Теперь инициатива поступит на подпись президенту Джо Байдену, который намерен ее поддержать. Утвержденная обеими палатами конгресса мера приведет к повышению лимита госдолга примерно до 28,9 триллиона долларов.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка государственного долга. По ее словам, повышение лимита является первостепенной задачей. "Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой", - подчеркнула министр финансов.