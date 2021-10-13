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13.10.2021 03:14
Рубрика: В мире

Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Палата представителей конгресса США во вторник одобрила повышение потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов, что, согласно оценкам американского Минфина, позволит покрывать расходы до третьего декабря.

Фото: Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Документ поддержали 219 конгрессменов, еще 206 высказались против. Голоса разделились по партийной линии, передает ТАСС.

На минувшей неделе сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга. Теперь инициатива поступит на подпись президенту Джо Байдену, который намерен ее поддержать. Утвержденная обеими палатами конгресса мера приведет к повышению лимита госдолга примерно до 28,9 триллиона долларов.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка государственного долга. По ее словам, повышение лимита является первостепенной задачей. "Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой", - подчеркнула министр финансов.

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