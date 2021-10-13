Постановление правительства Москвы от 12 октября 2021 года № 1592-ПП "О компенсационной выплате гражданам старшего поколения, вакцинированным либо ревакцинированным от новой коронавирусной инфекции, взамен получения ими подарочного набора для поддержания самочувствия и личного ухода"

В целях мотивации граждан старшего поколения к вакцинации от новой коронавирусной инфекции впервые, прохождению ревакцинации от новой коронавирусной инфекции и повышения уровня их социальной поддержки Правительство Москвы постановляет:

1. Установить, что с 12 октября 2021 г. гражданам Российской Федерации старшего поколения, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в городе Москве, достигшим возраста 65 лет, прошедшим вакцинацию двухкомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции в полном объеме в период с 12 октября 2021 г. до 31 декабря 2021 г. (включительно), в том числе ее завершение, либо которые ревакцинированы от новой коронавирусной инфекции в указанный период, по их желанию взамен получения подарочного набора для поддержания самочувствия и личного ухода выплачивается компенсационная выплата в размере 10 000 рублей.

2. Утвердить Положение о порядке назначения компенсационной выплаты гражданам старшего поколения, вакцинированным либо ревакцинированным от новой коронавирусной инфекции, взамен получения подарочного набора для поддержания самочувствия и личного ухода (приложение).

3. Финансовое обеспечение осуществления компенсационной выплаты гражданам старшего поколения, вакцинированным либо ревакцинированным от новой коронавирусной инфекции, взамен получения подарочных наборов для поддержания самочувствия и личного ухода осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин





Приложение к постановлению Правительства Москвы от 12 октября 2021 года № 1592-ПП





Положение о порядке назначения компенсационной выплаты гражданам старшего поколения, вакцинированным либо ревакцинированным от новой коронавирусной инфекции, взамен получения подарочного набора для поддержания самочувствия и личного ухода

1. Положение о порядке назначения компенсационной выплаты гражданам старшего поколения, вакцинированным либо ревакцинированным от новой коронавирусной инфекции, взамен получения подарочного набора для поддержания самочувствия и личного ухода (далее - Положение) определяет правила и условия назначения компенсационной выплаты гражданам старшего поколения, вакцинированным либо ревакцинированным от новой коронавирусной инфекции, взамен получения подарочного набора для поддержания самочувствия и личного ухода (далее - компенсационная выплата).

2. Компенсационная выплата назначается и выплачивается застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в городе Москве гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 65 лет, прошедшим вакцинацию двухкомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции в полном объеме в период с 12 октября 2021 г. до 31 декабря 2021 г. (включительно), в том числе ее завершение, либо которые ревакцинированы от новой коронавирусной инфекции в указанный период, при условии прохождения вакцинации (ревакцинации):

2.1. В медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, включая организации социального обслуживания города Москвы в рамках заключенных соглашений с Департаментом здравоохранения города Москвы.

2.2. В местах вакцинации, созданных Департаментом здравоохранения города Москвы, а также на дому выездными бригадами вакцинации медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы.

2.3. В иных местах выездными бригадами вакцинации, организованными Департаментом здравоохранения города Москвы.

2.4. В медицинских организациях частной системы здравоохранения, осуществляющих вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в рамках заключенных соглашений с Департаментом здравоохранения города Москвы, и иных местах, в том числе на дому выездными бригадами вакцинации указанных медицинских организаций.

3. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции впервые, компенсационная выплата назначается при условии, что они достигли 65-летнего возраста на день введения первого компонента двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции.

4. Компенсационная выплата назначается гражданам старшего поколения, которые получили в местах проведения вакцинации сертификат на подарочный набор для поддержания самочувствия и личного ухода (далее - подарочный набор) и изъявили желание получить компенсационную выплату взамен получения подарочного набора.

5. Компенсационная выплата не назначается:

5.1. В случае получения ранее гражданином старшего поколения подарочного набора.

5.2. Гражданину старшего поколения из числа получателей социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания города Москвы.

6. Компенсационная выплата назначается на основании заявления о назначении компенсационной выплаты, подаваемого в любой центр социального обслуживания города Москвы.

Форма заявления о назначении компенсационной выплаты утверждается Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Вместе с заявлением о назначении компенсационной выплаты в центр социального обслуживания города Москвы гражданином старшего поколения предъявляются:

7.1. Паспорт гражданина Российской Федерации.

7.2. Сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученный в местах проведения вакцинации.

7.3. Сертификат на подарочный набор, полученный в местах проведения вакцинации.

8. При подаче заявления о назначении компенсационной выплаты гражданин старшего поколения может представить выписку из кредитной организации о реквизитах счета для перечисления компенсационной выплаты.

9. В случае обращения с заявлением о назначении компенсационной выплаты уполномоченного представителя гражданина старшего поколения им представляется документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина старшего поколения.

При этом для уполномоченного лица документом, подтверждающим полномочия, является доверенность в простой письменной форме либо нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10. При наличии оснований для отказа в приеме заявления о назначении компенсационной выплаты, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения, центр социального обслуживания города Москвы выдает гражданину в день обращения уведомление об отказе в приеме заявления о назначении компенсационной выплаты с указанием причин отказа.

Форма уведомления об отказе в приеме заявления о назначении компенсационной выплаты утверждается Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.

11. Основаниями для отказа в приеме заявления о назначении компенсационной выплаты являются:

11.1. Обращение гражданина, не имеющего право на получение компенсационной выплаты в соответствии с настоящим Положением, в том числе получение ранее гражданином старшего поколения подарочного набора.

11.2. Представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения.

11.3. Подача заявления о назначении компенсационной выплаты от имени гражданина старшего поколения не уполномоченным на то лицом.

12. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления о назначении компенсационной выплаты центр социального обслуживания города Москвы принимает заявление о назначении компенсационной выплаты и передает его с приложением документов, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, в отдел социальной защиты населения управления социальной защиты населения административного округа города Москвы в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем приема указанного заявления.

При приеме заявления о назначении компенсационной выплаты представленный сертификат на подарочный набор Гражданину старшего поколения не возвращается.

13. Назначение и выплата компенсационной выплаты осуществляется отделом социальной защиты населения управления социальной защиты населения административного округа города Москвы в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления о назначении компенсационной выплаты из центра социального обслуживания Города Москвы.







