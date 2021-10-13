Собянин: Пожилые москвичи вместо подарка могут получить за вакцинацию 10 тысяч рублей

Пожилые москвичи вместо набора от коронавируса "С заботой о здоровье" могут получить за вакцинацию 10 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Чтобы получить выплату в размере 10 тысяч рублей необходимо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. Для этого с собой нужно иметь паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

Напомним, эта программа действует с 23 июня по 31 декабря. Те москвичи, которые в этот период сделают первую прививку, а затем полностью пройдут вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Также в программе принимают участие пожилые москвичи, которые в этот же период пройдут повторую вакцинацию.