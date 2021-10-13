Мурашко: Россия поддерживает производство вакцин против COVID-19 в Беларуси

Формирование белорусскими специалистами полного технологического цикла производства вакцины против COVID-19 поддерживают в Министерстве здравоохранения России, подтвердил в среду глава ведомства Михаил Мурашко на полях 34-го заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств, информирует БЕЛТА.

Министр напомнил в этой связи, что "Российский фонд прямых инвестиций является провайдером непосредственно на зарубежных рынках. Мы видим, что взаимодействие идет активно". Что касается "Спутника Лайт", уточнил он, то этот препарат необходим для повторной вакцинации переболевших, ранее вакцинированных. "Мы видим, что все страны сегодня идут по этому пути. Научная база подтверждает, что повторная вакцинация необходима", - констатировал Мурашко.

Говоря о профилактических мерах в борьбе с пандемией, он сообщил, в частности, что продолжают разрабатываться новые подходы к подобным мероприятиям. Сейчас в Союзном государстве, по его словам, завершается "исследование по взаимному использованию в один период вакцины против гриппа и против COVID". Министр допускает, что в ближайшее время эти данные могут быть опубликованы.

Используя трибуну Совета Содружества, Мурашко в очередной раз обратил внимание населения, что COVID - это не миф, а "пациенты, находящиеся в реанимациях, это реальность". Только вакцинация, подчеркнул он, - единственный путь, который сегодня позволяет спасти жизни. "Поэтому на территории всех стран СНГ данная позиция является медицинскими работниками наиболее продвигаемой. Это главное, что должен услышать пациент, и главное, что должен сделать медицинский работник - спасти жизнь пациента именно вакцинируя", - отметил министр.

Как уже информировал "СОЮЗ", в двухдневном заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества, принимают участие министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи, а также директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Александр Голиусов.

Но встреча отраслевых министров, пояснил Мурашко, посвящена не только вопросам противодействия инфекционным вызовам. В рамках формата координации действий очень важно, по его мнению, взаимодействие по неинфекционным заболеваниям, по ряду чрезвычайных ситуаций.

В частности, обсуждаются экспертами и вопросы препаратов крови, трансфузиологии, информационного взаимодействия и экономики здравоохранения. "Последние два года показывают, что система должна быть стрессоустойчивой, она должна быстро адаптироваться под новые вызовы", - резюмировал российский министр.