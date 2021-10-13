Нуланд прогулялась по центру Москвы после переговоров с Козаком и Ушаковым

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд покинула здание администрации президента РФ, где у нее были запланированы встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым. Как передает РИА Новости, американский дипломат пешком направилась в сторону Кремля и парка Зарядье.

Прошедшие переговоры она назвала "продуктивными".

Схожим образом накануне она оценила встречи в МИД РФ. "Прошли конструктивные встречи с коллегами из МИД России, на которых был обсужден ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - привели ее слова в американском посольстве.

"Мы обсуждали вопросы двустороннего характера комплексно, достаточно углубленно. В составе американской делегации, помимо старшей замгоссекретаря по политвопросам, был представитель Белого дома, это позволяло тоже вести разговор напрямую и вполне откровенно", - проинформировал со своей стороны заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Однако он был не слишком оптимистичен относительно итогов встречи. "Я не могу сказать, что у нас достигнут большой прогресс. Те сюжеты - визы, условия функционирования диппредставительств, ротация дипперсонала, в целом нормализация деятельности загранучреждений России в США и США в России - скорее, сохраняют в себе значительный кризисный потенциал, и нельзя исключать, что возможны на этих направлениях некоторые дальнейшие обострения. О чем мы американским коллегам сказали прямо", - отметил дипломат.