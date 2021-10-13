Постановление губернатора Пензенской области от 13 октября 2021 года № 185 "О внесении изменения в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Новости

Стрельба произошла в студенческом кампусе в Испании 21:52
Годовая инфляция в России ускорилась до 7,63% 21:03
Twitter тестирует показ рекламы пользователям в разделе ответов 20:58
Путин: Террористы из Афганистана могут начать экспансию в соседние страны 20:35
США обвиняют в военных преступлениях семь своих граждан, воевавших в Донбассе 20:30
Минпромторг назвал причину роста цен на овощи 20:22
10 частных цирков впервые получат гранты от Минкультуры РФ 20:19
В Киеве скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов 20:14
Журова осудила Нурмагомедова за шутку о Макгрегоре и драке в метро 19:55
Путин: Финансируемая "Газпромом" радиостанция с крайними позициями спокойно работает в РФ 19:49
Умяров из-за травмы пропустит около месяца 19:34
Военному совету ВМФ представили нового начальника Главного штаба 19:21
Путин пошутил про обогрев голландцев коньками 19:11
Посол: Италия заинтересована в ускорении признания "Спутника V" в ЕС 19:02
Путин оценил шансы Муратова стать иноагентом 18:58
Acer представила новые модели ноутбуков 18:57
СК возбудил дело против украинских военных за обстрел школы в Донбассе 18:51
Гинцбург: "Спутник Лайт" продлевает защиту от COVID-19 на полгода 18:31
МИД РФ: Попытки ввести немедленный запрет на ядерное оружие контрпродуктивны 18:30
В Москве мужчина, угрожавший полицейскому оружием, арестован на два месяца 18:25
На ЦКАД продолжается рост среднесуточной интенсивности трафика 18:14
Средняя максимальная ставка по вкладам достигла максимума за два года 18:09
В каких школах Москвы начинается экспресс-тестирование учеников на COVID-19 17:59
В Минэнерго сообщили о ежегодном росте потребление электроэнергии в РФ 17:54
Хуснуллин поручил ускорить строительство ряда объектов по госзаказу 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13 октября 2021 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 13 октября 2021 года № 185 "О внесении изменения в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями) и принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 13.10.2021 № 58-00-05/3-6638-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив пункт 14 подпунктом 14.14 следующей редакции:

"14.14. обеспечение допуска в точки общественного питания, за исключением фуд-кортов и точек общественного питания, указанных в подпункте 3.4.1 пункта 3 настоящего постановления, граждан по предъявлению QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией.

Предъявление QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией лицам, не достигшим 18 лет, не требуется.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией