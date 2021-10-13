Постановление губернатора Пензенской области от 13 октября 2021 года № 185 "О внесении изменения в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями) и принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 13.10.2021 № 58-00-05/3-6638-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив пункт 14 подпунктом 14.14 следующей редакции:

"14.14. обеспечение допуска в точки общественного питания, за исключением фуд-кортов и точек общественного питания, указанных в подпункте 3.4.1 пункта 3 настоящего постановления, граждан по предъявлению QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией.

Предъявление QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией лицам, не достигшим 18 лет, не требуется.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко







