В Пензенской области ввели QR-коды в ресторанах

Систему QR-кодов ввели для посещения предприятий общественного питания в Пензенской области. Соответствующее поправки внесены 13 октября в постановление губернатора "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области". Особый режим продлен до конца октября.

В документе говорится о необходимости обеспечить допуск в точки общественного питания, за исключением фуд-кортов, которые работают на вынос, граждан по предъявлению QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией.

Это правило распространяется на всех, кроме несовершеннолетних.

Ранее главный санитарный врач Пензенской области издал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса до 1 ноября. Оно касается широкого круга организаций, промышленных предприятий и ИП. Ответственность за его исполнение возложена на их руководителей.

На 13 октября в регионе зарегистрировано 303 новых случая ковида. Умерли 30 человек. Переболели свыше 58 тысяч человек. Привиты хотя бы одним компонентом вакцины более 480 тысяч человек, что составляет 45 процентов взрослого населения.