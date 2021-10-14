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14.10.2021 10:56
Рубрика: Общество

В Пензенской области ввели QR-коды в ресторанах

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Систему QR-кодов ввели для посещения предприятий общественного питания в Пензенской области. Соответствующее поправки внесены 13 октября в постановление губернатора "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области". Особый режим продлен до конца октября.

Фото: Татьяна Кравченко
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В документе говорится о необходимости обеспечить допуск в точки общественного питания, за исключением фуд-кортов, которые работают на вынос, граждан по предъявлению QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией.

Это правило распространяется на всех, кроме несовершеннолетних.

Ранее главный санитарный врач Пензенской области издал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса до 1 ноября. Оно касается широкого круга организаций, промышленных предприятий и ИП. Ответственность за его исполнение возложена на их руководителей.

На 13 октября в регионе зарегистрировано 303 новых случая ковида. Умерли 30 человек. Переболели свыше 58 тысяч человек. Привиты хотя бы одним компонентом вакцины более 480 тысяч человек, что составляет 45 процентов взрослого населения.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Вакцинация от коронавируса

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