Постановление главного государственного санитарного врача по Пензенской области от 13 октября 2021 года № 4 "О внесении изменений в Постановление Главного государственного санитарного врача по Пензенской области от 07.10.2021 № 3 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный| врач по Пензенской области Перекусихин М.В. проанализировав эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Пензенской области, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Пензенской области расценивается как неблагополучная.

В настоящее время на территории Пензенской области сохраняется тенденция к росту заболеваемости COVID-19 среди всех возрастно-социальных групп населения региона; коэффициент распространения (Rt) достиг 1,08. Количество ежесуточно регистрируемых в Пензенской области новых случаев COVID-19 достигает 300.

Кумулятивный показатель заболеваемости населения региона составил 5716,41 на 100 тысяч населения (73793 случая); за период с 01.01.2021. - 3698,59 на 100 тысяч (47745 случаев). Коэффициент летальности достиг 3,91.

В целях усиления мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Пензенской области, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (в редакции приказа от 03.02.2021 № 47н "О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н"), Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 № 62500) постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Главного государственного санитарного врача по Пензенской области от 07.10.2021 № 3 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям":

- подпункт 1.1. пункта 1 дополнить абзацами 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 следующего содержания:

"- промышленные предприятия, в том числе предприятия пищевой промышленности;

- сотовой связи;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, матер - классов, цирков, зоопарков);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха;

- физкультурных, спортивных мероприятий;

- юридических, типографических услуг;

- гостиничных, туристических услуг:

- услуг аптек и ветеринарных организаций;

- услуг клининговых компаний;

- услуг по проведению дезинфекции, дезинсекций, дератизации;

- ритуальных услуг;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

- услуг охранных предприятий;

- услуг доставки, курьерских услуг;

- средств массовой информации;

- волонтеров".

- подпункт 1.2. пункта 1 изложить в следующей редакции:

"государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Российской Федерации, Пензенской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Пензенской области, работникам органов власти Пензенской области и подведомственных им организаций, депутатам областного и муниципального уровня"

- подпункт 3.1. пункта 3 изложить в следующей редакции:

"в срок до 01.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 01.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей

численности работников, сотрудников;

- подпункт 3.2. пункта 3 изложить в следующей редакции:

"рекомендовать отстранять от работы и/или переводить на дистанционный режим работы с 01.11.2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 01.12.2021 - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением лиц, указанных в п. 2 настоящего Постановления".

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Пензенской области М.В.Перекусихин







