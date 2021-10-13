Почему в России и Беларуси растет спрос на получение среднего профобразования

Согласно официальной статистике, в России за последние пять лет прием в колледжи по программам среднего профобразования вырос на 160 тысяч человек. По некоторым специальностям средний балл аттестата абитуриента в 2021 году составил выше 4,8 балла из пяти. Подобная тенденция прослеживается и в Беларуси. Почему растет популярность колледжей? Может ли сегодня белорус поступить на бюджетное отделение российского техникума, а россиянин получить профобразование в белорусском техникуме? И возможно ли появление в ближайшем будущем "союзного колледжа" - по типу Белорусско-Российского университета в Могилеве, где студенты проходят обучение как по белорусским, так и по российским образовательным стандартам? Проблему изучали репортеры "СОЮЗа".

В этом году на IT-направления в московских колледжах претендовали до 30 человек на место.

Как в России

По данным Министерства просвещения России, если в 2017-2018 годах в колледжи страны поступало порядка 900 тысяч первокурсников, то сейчас эта цифра приблизилась к миллиону двести тысячам человек. Это предварительные данные, так как приемная кампания этого года еще не закончена, она продлится до 1 декабря.

Как отмечают в министерстве, колледжи выбирают до 60 процентов девятиклассников. В нынешнюю приемную кампанию в среднем по стране на одно бюджетное место подано почти 2,5 заявления. Среди наиболее востребованных направлений - "Информационные системы и программирование", "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей", "Повар, кондитер", "Сестринское дело". На некоторые специальности конкурс был очень высоким. Например, в Москве на IT-направления на одно место претендовали до 30 человек. Также выпускники все чаще интересуются специальностями в сфере логистики, гостиничного дела, архитектуры...

Если в 2010 году в вузы собирались поступать 80 процентов выпускников школ, то сейчас это лишь 43 процента

Эксперты рынка труда отмечают стабильный спрос на среднее профессиональное образование и среди одиннадцатиклассников. Исследования, проведенные в этом году сервисом SuperJob, показали, что количество российских выпускников школ, которые планируют получить высшее образование, за десять лет сократилось почти вдвое. Так, если в 2010 году в вузы собирались поступать 80 процентов выпускников школ, то в этом году таких оказалось всего 43 процента. Причем одиннадцатиклассники идут в колледжи не только на бюджетные места, но и на платное отделение. Особенно это касается специальностей, связанных с экономикой, правом, IT-специальностями, а также гуманитарными и творческими профессиями, такими как педагог, дизайнер и архитектор.

С чем связаны подобные тенденции? Несомненно, выпускники школ и их родители, объективно оценивая ситуацию, понимают, что получение высшего образования - дело крайне затратное, к тому же не гарантирующее успешного трудоустройства. И ведь не секрет, что работодатель зачастую предлагает практически одинаковую стартовую позицию и выпускнику вуза, и выпускнику колледжа. Поэтому, выбирая, например, между программой "Бухгалтерский учет" на бакалавриате и той же программой в колледже, абитуриент выбирает последнее. Считая, что это рациональнее, быстрее по срокам, да и стоит это образование в 2-3 раза дешевле, чем в вузе.

Кроме того, в последние годы заметно поменялся стереотип среднего профессионального образования как удела для троечников. Для поступления в иные колледжи школьники начинают готовиться уже в средних классах. Например, для зачисления на бюджетное место в старейшем Колледже МИД России надо иметь средний балл аттестата не менее 4,9 из 5 возможных баллов. Здесь готовят делопроизводителей, секретарей и помощников руководителей со знанием иностранных языков для работы в том числе в загранучреждениях.

Проходной балл на бюджет "зашкаливает" и в профильные колледжи при вузах. Например, в прошлом году Московский промышленно-экономический колледж РЭУ им. Г.В. Плеханова принял только отличников, проходной балл аттестата здесь составил 5,0.

Похожая ситуация сложилась и на специальности "Право и организация социального обеспечения". Для зачисления на бюджетные места требовался средний балл аттестата не ниже 4,8.

Востребованность колледжей эксперты объясняют еще и серьезными изменениями в системе среднего профессионального образования, связанными с обновлением материально-технической базы и педагогического состава, а также с возможностью получить востребованную профессию с гарантией последующего трудоустройства. Например, в Москве, по словам вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в каждом из 50 столичных колледжей созданы центры содействия трудоустройству, заключаются прямые договоры с работодателями о прохождении практики. Во всех колледжах студентов обучают компетенциям будущего. В частности, в Колледже железнодорожного и городского транспорта учат техническому обслуживанию и ремонту электромобилей и электробусов, а в образовательном комплексе градостроительства "Столица" - проектированию 3D-печати в строительстве. Кроме того, на основе анализа рынка в колледжах появляются новые интересные профессии и специальности, среди них, например, дефектоскопист.

В конце обучения учащиеся сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По итогам прохождения испытания выпускникам выдается паспорт компетенций с оценкой. Сейчас в колледжах создано 342 центра проведения демонстрационного экзамена и 45 специализированных центров компетенций. Это площадки, аккредитованные союзом WorldSkills, они отвечают всем мировым тенденциям в подготовке высококвалифицированных специалистов.

- Не будет преувеличением сказать, что выпускники с профтехобразованием - одни из самых востребованных на рынке труда в течение последних лет, - рассказала Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru. - Сегодня на hh.ru в России и Беларуси открыта почти четверть миллиона вакансий для профессий рабочих и производственников.

При этом эксперты отмечают: работодатель сегодня готов брать на работу выпускника колледжа даже без опыта работы.

- В 40 процентах вакансий для рабочих и производственных профессий компании-работодатели рассматривают кандидатов без опыта работы, - подчеркнула Ирина Святицкая. - Основной массив зарплатных предложений соискателям без опыта работы находится в диапазоне от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.

По данным hh.ru, самая высокая медиана зарплаты осенью 2021 года предлагается сварщикам - 80 тысяч руб­лей, монтажникам - 60 тысяч рублей и механикам - 58 тысяч рублей. Максимальная заработная плата по этим специальностям составляет около 150 тысяч рублей в месяц.

Что касается возможности поступления абитуриентов из Беларуси в российские колледжи, то это гарантировано Договором РФ и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан". Согласно ему любой гражданин России и Беларуси может бесплатно получить среднее, среднее специальное, высшее и послевузовское профессиональное образование в любом учебном заведении на территории Союзного государства. Абитуриенты поступают в учебные заведения на основе действующих правил приема.

Ушло в небытие представление о том, что среднее профобразование - удел троечников. Фото: Сергей Куксин

Как в Беларуси

В Беларуси сохранили систему профтехобразования, которая была выстроена еще во времена Советского Союза, и значительно ее усовершенствовали. Сегодня она готовит кадры по сотням профессий. Заместитель начальника главного управления профессионального образования - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова приводит цифры:

- В этом году на уровень профтехобразования прием проводили 125 учреждений ПТО по более чем 250 профессиям, а также учреждения образования других уровней, реализующие образовательные программы ПТО. Всего на дневную форму зачислено 23,8 тысячи человек. Почти все - на обучение за счет средств бюджета. Самые востребованные у абитуриентов профессии - парикмахер, оператор связи, агент по обслуживанию автомобильных перевозок, кондитер, официант, повар, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер по ремонту электрооборудования…

Еще больше цифры приема на уровень среднего специального образования - 110 колледжей и 84 иных учреждений образования, включая филиалы вузов, реализующих образовательные программы на этой ступени, пополнили 36,4 тысячи человек. Традиционно высокий конкурс был на специальности медицинского профиля и сферы IT. В топе также педагогика, экономика, искусство. Растет интерес к машиностроительному профилю…

- Структура подготовки ежегодно совершенствуется - подстраивается под потребность региональных рынков труда, - объясняет Александра Петрова. - По невостребованным профессиям прием прекращается, по другим - открывается.

В укреплении материально-технической базы учреждений профессионального образования акцент делается на развитии сети ресурсных центров (в Беларуси их уже 51), оснащенных современным и даже инновационным оборудованием.

- Мы ставим цель вести опережающую подготовку, чтобы наши выпускники соответствовали требованиям, которые будут предъявляться на производстве будущего, с заделом на годы вперед, - подчеркивает Александра Петрова.

Ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский соглашается с коллегой:

- Сегодня автоматизация производства, внедрение цифровых технологий - это еще и возможность решить проблемы с дефицитом кадров. Поэтому растет запрос на рабочих нового уровня, умеющих читать сложные чертежи, разбираться в специализированном программном обеспечении технологических операций. Стираются грани между рабочим, техником, инженером…

Список профессий постоянно обновляется. В этом году, например, прошел первый набор на специальность "Информационные кабельные сети". Со следующего года начнется подготовка по специальностям "Обслуживание систем водоподготовки и водоочистки" и "Архитектурный дизайн городской среды".

Перспективы дальнейшего развития профессионального образования ректор РИПО видит в том числе в реализации совместных образовательных программ. Начало уже положено. Валерий Николаевич приводит пример:

- В порядке эксперимента филиалом РИПО "Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе" совместно с Московским государственным образовательным комплексом разрабатывается программа по специальности "Цифровая метрология". Партнерами выступают предприятия машиностроения в Беларуси и России, с которыми разрабатывается профстандарт.