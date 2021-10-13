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Появился трейлер фильма Алексея Чадова "Своя война"

Новости
    13.10.2021, 15:22
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале SonyPicturesRU вышел трейлер фильма "Своя война" (присутствует запрещённая в РФ символика), срежессированного Алексеем Чадовым (актёр дебютирует в новом качестве). Он же написал сценарий и сыграл главную роль. Драма выйдет на экраны кинотеатров 18 ноября.

Фото: youtube.com/ IVI онлайн-кинотеатр
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Судя по трейлеру, это история бывшего военного, который вернулся с войны, но, как это часто бывает, не до конца. Явное посттравматическое стрессовое расстройство привело его в страйкбол. У него ожидаемо развалился брак и растет сын, воспитанием которого герой не знает как заниматься.

Не находя себя в мировой жизни, он легко соглашается на операцию по спасению двух военных: он должен выдать себя за военного корреспондента, который передает выкуп.

Роли также сыграли Кристина Асмус ("Текст"), Виктор Сухоруков ("Чемпион мира"), Виталий Кищенко ("Чики").

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