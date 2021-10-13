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13.10.2021 14:55
Рубрика: Власть

Путин: РФ по итогам года выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин заявил, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед партнерами, в том числе и в Европе. Президент отметил, что обеспечиваются гарантированные, бесперебойные поставки газа на этом направлении.

Фото: Иван Руднев/ РИА Новости
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"Есть все предпосылки, что по итогам года мы выйдем на рекордные поставки газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам,готовы обсуждать дополнительные действия", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Ранее президент также отметил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.

На прошлой неделе на совещании по развитию энергетики Владимир Путин рассказал о факторах, которые вызвали рост цен на газ в Европе, и о том, какие ошибки совершили европейцы.

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