Путин: РФ по итогам года выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок

Владимир Путин заявил, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед партнерами, в том числе и в Европе. Президент отметил, что обеспечиваются гарантированные, бесперебойные поставки газа на этом направлении.

"Есть все предпосылки, что по итогам года мы выйдем на рекордные поставки газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам,готовы обсуждать дополнительные действия", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Ранее президент также отметил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.

На прошлой неделе на совещании по развитию энергетики Владимир Путин рассказал о факторах, которые вызвали рост цен на газ в Европе, и о том, какие ошибки совершили европейцы.