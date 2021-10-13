Житель Владивостока пойдет под суд за гибель двоих детей на пожаре

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, из-за действий которого, как считает следствие, погибли двое детей, сообщает официальный сайт регионального СУ СК России.

Пожар, о котором идет речь, произошел 2 марта на улице Нейбута на 21-м этаже 25-этажного дома.

В тот день молодая пара готовила на ужин куриные крылья во фритюре. Девушка поставила на варочную плиту кастрюлю с подсолнечным маслом, которое перегрелось и загорелось. Увидев огонь, 23-летний обвиняемый вылил на горевшее масло воду, отчего огонь вспыхнул еще сильнее, достиг натяжного потолка. Продукты горения проникли в соседнюю квартиру, где в этот момент находились дети 6-и и 10-и лет. Дети погибли.

Происшествие вызвало большой общественный резонанс, в том числе и потому, что пожарные не смогли оперативно подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.