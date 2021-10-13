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13.10.2021 12:14
Рубрика: Происшествия

Момент ДТП в Сочи с участием Собчак попал на камеры

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Кадры с места ДТП с участием известной телеведущей Ксении Собчак в Сочи зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает RT.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Ксения Собчак в сочинской трагедии: ступор или цинизм?

Момент аварии попал на камеры автобуса, который попыталось обогнать такси-Mercedes с ведущей. Общественный транспорт задело по касательной, пассажиры не пострадали. В автобусе разбилось несколько стекол.

Напомним, ДТП произошло в минувшую субботу около 21.00. Как выяснилось, одним из пассажиров Mercedes оказалась Ксения Собчак. Автомобиль вылетел на встречку и врезался в Volkswagen. В результате погибла 35-летняя пассажирка, водитель и другая пассажирка получили травмы.

Водитель Mercedes признал свою вину, он находится под домашним арестом. Собчак проходит по делу как свидетель.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак

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