Разрушенный поселок в Сочи закрыли из-за угрозы оползня

Доступ на территорию сочинского коттеджного поселка, разрушенного в результате мощного оползня, закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Доступ на нее закрыт для посещения ввиду сохраняющейся опасности оползневого процесса", - уточнили в ведомстве.

Первый этап восстановительных работ в селе Сергей-Поле Лазаревского района завершен. Территория коттеджного поселка круглосуточно охраняется подразделениями Росгвардии.

Напомним, 5 октября на поселок Горная Поляна обрушился оползень. Власти ввели локальный режим ЧС и эвакуировали более 70 местных жителей.

Как ранее сообщала "РГ", местные власти определили механизм выплат пострадавшим разрушенных домов.