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13.10.2021 11:54
Рубрика: Происшествия

Разрушенный поселок в Сочи закрыли из-за угрозы оползня

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Доступ на территорию сочинского коттеджного поселка, разрушенного в результате мощного оползня, закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Артур Лебедев/ТАСС
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"Доступ на нее закрыт для посещения ввиду сохраняющейся опасности оползневого процесса", - уточнили в ведомстве.

Первый этап восстановительных работ в селе Сергей-Поле Лазаревского района завершен. Территория коттеджного поселка круглосуточно охраняется подразделениями Росгвардии.

Напомним, 5 октября на поселок Горная Поляна обрушился оползень. Власти ввели локальный режим ЧС и эвакуировали более 70 местных жителей.

Как ранее сообщала "РГ", местные власти определили механизм выплат пострадавшим разрушенных домов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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