Доначисление НДПИ довело щебеночный карьер на Урале до банкротства

В истории о взимании налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с переработчиков природного камня новый поворот: межрайонная инспекция ФНС по Челябинской области добивается в арбитраже банкротства Биянковского щебеночного карьера, задолжавшего государству почти 122 миллиона рублей. Эта сумма - результат доначисления предприятию НДПИ за 2016-2019 годы.

Отметим: Биянковский карьер - одно из градообразующих предприятий города Миньяра. В горнодобывающей отрасли Южного Урала это заметный игрок и, что важно, первый, на ком "оттачивается" новая правоприменительная практика налогообложения.

Копнем глубже

Карьер, на стороне которого в судебных слушаниях выступает аппарат бизнес-омбудсмена в Челябинской области, ведет спор с налоговым органом с начала 2020 года, о чем "РГ" подробно рассказывала в "Экономике Уральского округа" ("Камень преткновения" от 20.02.2020, "Камень с плеч" от 15.04.2021, "Обратили в камень" от 24.06.2021). Напомним: специалисты ФНС дробление бутового камня приравняли к добыче и потому стали рассчитывать налог со стоимости щебня, из-за чего налоговая база существенно выросла, ведь конечный продукт в несколько раз дороже первичного. Но этот тренд, отмечают в фискальном органе, возник не на пустом месте: в ведомстве опираются на постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа, оставленное в силе Верховным судом, а также на определение Конституционного суда РФ, которые меняют правоприменительную практику исчисления налоговой базы НДПИ. В 2018-2019 годах сотрудники ФНС провели по этому поводу масштабную разъяснительную работу с налогоплательщиками.

Ранее решения по подобным делам выносились в пользу налогоплательщиков. Представитель бизнес-омбудсмена на Южном Урале Алевтина Белешова рассказывает, что судебная практика изменилась после того, как в 2018-м Верховный суд указал: полезным ископаемым признается щебень различных фракций. Подразумевается, что технологическая операция по дроблению камня относится к горнодобыче, а не к переработке, поэтому НДПИ теперь начисляют не на фактически добытое из недр минеральное сырье, а на получаемую из него продукцию.

Весы или качели?

Судебное разбирательство по Биянковскому карьеру в первой инстанции подтвердило правоту ФНС. Но последовавшее затем решение апелляционного суда оказалось в пользу бизнеса: был сделан вывод, что щебень - это уже не полезное ископаемое, а продукт более высокого передела, который не может быть объектом обложения НДПИ.

Решение апелляционного суда оказалось в пользу бизнеса: был сделан вывод, что щебень - это уже не полезное ископаемое, а продукт более высокого передела

Впрочем, радость недропользователей была недолгой. Арбитражный суд Уральского округа, рассмотрев кассационную жалобу межрайонной инспекции ФНС, вернул спор в прежнее русло, закрепив новый подход к начислению налога.

Как было отмечено, физическое воздействие на строительный камень не меняет основного характера продукта, а предпринято лишь для уменьшения его габаритов. Другими словами, спорная продукция - все тот же камень, только мелкий.

Эти юридические "качели" дезориентировали не только участников процесса. За развернувшейся борьбой следили многие, ведь проблема касается целой отрасли. И от исхода слушаний зависело, станет ли накладываться эта калька на ситуацию с другими недропользователями.

- Наши телефоны просто разрывались после постановления апелляционной инстанции, - вспоминают в миньярской компании. - Звонили из Карелии, Московской, Ленинградской, Кемеровской и других областей, просили поделиться подробностями, копиями документов. Но после кассации настроение резко изменилось.

Отрасль замерла в ожидании

Уполномоченный по правам предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров сообщил, что с 2019 года он и его единомышленники отправляли обращения в федеральный центр, руководству региона, чтобы привлечь внимание к проблеме. Проводились экспертные встречи, совещания, круглые столы, чтобы донести до заинтересованных сторон следующее: только для компаний Южного Урала доначисления с учетом пени и штрафов могут составить порядка двух миллиардов рублей, хотя ранее ежегодные поступления НДПИ в бюджет области не превышали 148 миллионов. Потяжелевшее налоговое бремя, по мнению защитников бизнеса, обернется банкротствами в отрасли. Поэтому нынешнее требование о признании несостоятельным Биянковского карьера Гончаров считает ожидаемым.

- Такое развитие событий мы предполагали с самого начала, - констатирует он. - Опасаюсь, что процесс может стать поворотным и для других отраслевиков: дорожка уже протоптана.

Между тем на предприятии сообщили, что исполнительное производство не заставило карьер свернуть деятельность: он в состоянии выплачивать зарплату и налоги. Никто не заинтересован, чтобы все встало: после контактов с правительством области, фискальным органом и судебными приставами удалось прийти к соглашению, позволяющему предприятию работать. Хотя, признают в компании, любое дело о банкротстве, независимо от причин, отражается на репутации: некоторые партнеры начали просить предоплату.

Пока ситуация поставлена на паузу, поскольку недропользователи надеются обжаловать решение в Верховном суде. И его решение, каким бы оно ни было, станет окончательным.

База нуждается в доработке

Как рассказали "РГ" в ассоциации производителей нерудных материалов "Недра", Биянковский карьер не единственный пострадал от некорректного начисления НДПИ. Около 20 предприятий Свердловской и Новосибирской областей, Алтайского края, Карелии сейчас находятся в спорах с ФНС.

- Какова логика налоговой? Когда держатель лицензии компания А добыла и продала сырье компании Б для производства щебня, Б реализовала торговому дому С, а покупатель Е все это направил на строительство дороги, то НДПИ платит только А - именно за сырье. Но если все этапы выполняет одно юрлицо, то платить налог надо уже за конечный продукт. Тогда получается, что строительная организация должна платить налог с квадратного метра? - рассуждает Сергей Мазуркевич, председатель ассоциации.

Неразбериха в итоге может привести к тому, что если предприятие заплатит НДПИ со щебня, его могут привлечь к ответственности за незаконную добычу, ведь лицензия выдана на строительный камень

По словам эксперта, сегодня предмет налогообложения субъективно определяют представители ФНС, не имеющие профильного образования. Кроме того, бизнесу непонятны критерии выездных проверок: они проводятся выборочно. Отсутствие понятной и прозрачной методики по определению налоговых ставок и тарифов лишает предприятия возможности разумного планирования, провоцирует формирование неравных условий для участников рынка.

Почему налоговая поменяла позицию? С точки зрения ассоциированного партнера Ernst&Young Александра Чижова, причина кроется в неопределенности видов добываемых полезных ископаемых (ДПИ), которые используются как объект налогообложения. По общим положениям Налогового кодекса, это извлеченное из недр минеральное сырье, а также первый передел. Продукция, полученная при дальнейшей переработке (обогащении, технологическом переделе) уже не относится к ДПИ. В п. 2 ст. 337 НК РФ перечислены 17 групп ДПИ, строительный камень попадает в разряд неметаллического сырья наряду с гипсом, мелом, известняком, песком и глиной. При этом п. 3 той же статьи признает полезным ископаемым и продукцию, полученную из "минерального сырья с применением перерабатывающих технологий, являющихся специальными видами добычных работ". Но не разъясняет, когда заканчивается добыча и начинается технологический передел.

По словам президента Горнопромышленной ассоциации Урала, члена Высшего горного совета РФ, ректора Уральского государственного горного университета Алексея Душина, ФНС сама понимает, что вопрос методологически неоднозначен, но продолжает транслировать этот опыт. Неразбериха в итоге может привести к тому, что если предприятие заплатит НДПИ со щебня, его могут привлечь к ответственности за незаконную добычу, ведь лицензия выдана на строительный камень.

Еще в ноябре 2019 года Горнопромышленная ассоциация Урала вместе с Ассоциацией предприятий каменной отрасли отправляла письмо зампредседателя правительства РФ по этой проблематике, в ноябре 2020-го - в Высший горный совет и профильный комитет Госдумы. Предлагалось, в частности, разработать национальный стандарт либо техрегламент на строительный камень, скоординировать разрешительно-лицензионную и контрольно-надзорную системы, исключить дискриминационную практику налогообложения в отрасли. Теперь надежда на новый состав депутатов.

Если ничего не изменится, практика доначислений НДПИ выльется в массовые банкротства. Что, в свою очередь, отразится на стоимости стройматериалов - она может подскочить минимум на 20 процентов, прогнозируют в ассоциации "Недра". Значит, подрядчики, в том числе исполняющие госконтракты, не уложатся в сметы. Кроме того, не стоит забывать, что почти все карьеры находятся в малых городах. Их сохранение как работодателей - это еще и серьезный социальный вопрос.