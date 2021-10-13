Российский авторынок покинул неудавшийся "убийца" Outlander и Kodiaq

Казалось бы, российский рынок готов "переварить" любое количество моделей сегмента SUV, а уж в период дефицита машин и огромных переплат россияне готовы сметать из автосалонов все кроссоверы подчистую. Но практика показывает, что и в этой ситуации есть те, кто извлекает максимальную выгоду, и те, кто все равно проиграл конкурентную борьбу.

К последним стоит отнести переднеприводный кроссовер GAC GS5. Примерно за год амбициозная китайская компания смогла продать у нас на рынке менее 200 машин - обычно столько привозят в Россию одной партией. По всей видимости, она подходит к концу, а нового завоза может и не быть.

- Эта модель экономически невыгодна для компании. Она зарабатывает только с продажи дорогих моделей. А фактически - только благодаря GAC GS8. Поэтому из сегмента С они решили просто выйти, - цитирует слова информированного источника сайт "Китайские автомобили".

Издание утверждает, что у дилеров могли остаться лишь несколько экземпляров модели, которую год назад китайцы прочили в "убийцы" Mitsubishi Outlander, Skoda Kodiaq и Toyota RAV4. Однако крупная машина с безальтернативным 137-сильным турбомотором и передним приводом по цене от 1 658 900 до 2 026 900 рублей на высокий спрос претендовать и не могла. Что в итоге подтвердилось. Уже в сентябре продажи в статистике не зафиксированы.

На данный момент GAC Motor предлагает в России кроссоверы GS8 первого поколения и минивэны GN8. Обе машины входят в топ-3 самых дорогих "китайцев" на нашем рынке.