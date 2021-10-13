Шеф-дизайнер Lada заинтриговал новой Niva. Концепт готов, но пока спрятан

АвтоВАЗ выпустил видеовизитку нового шеф-дизайнера марки Жан-Филиппа Салара, который рассказал о своих главных проектах в рамках профессиональной деятельности, о принципах при создании новых моделей, что, безусловно, интересно, но изюминка была в конце видео: господин Салар встал возле автомобиля, накрытого пологом, и начал рассказ о дизайне Lada.

"Я директор по дизайну Lada, и наше следующая задача - разработка нового поколения Lada Niva, которое базируется на платформе Groupe Renault - говорит Жан-Филипп Салар. - Над этим проектом мы работаем со специалистами в Москве и Тольятти. Наша команда полностью посвящает себя делу, увлечена дизайном и полностью готова развивать новые автомобили Lada. Мы уже близки к тому, чтобы сделать нечто по-настоящему крутое, и вся команда трудится над этим. Моя цель - создать отличный дизайн Lada - мощный, сильный, и я уверен, что вам понравится".

Первое изображение Lada Niva Vision было продемонстрировано в январе 2021 года. Тогда же было объявлено, что внедорожник создаётся на платформе CMF-B от Renault Group и появится в 2024 году. Но это была лишь картинка, и инсайдеры сообщали, что окончательный дизайн не утверждён, а значит, что и физического макета модели нет. Теперь, предполагая, что Жан-Филипп Салар стоит всё-таки на фоне концепта новой "Нивы", можно говорить о том, что машина воплощена в материале. Также примерно можно оценить пропорции внедорожника.

Ранее "РГ" сообщала, что у Niva будет удлинённая версия, которую президент АвтоВАЗа условно назвал Grand Niva. Также он рассказал, сколько будут стоить внедорожники.