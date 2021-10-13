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13.10.2021 21:24
Рубрика: Происшествия

Суд отправил ректора "Шанинки" Сергея Зуева под домашний арест

Текст: Иван Егоров
Тверской районный суд Москвы в среду вечером избрал домашний арест директору ИОН "РАНХИГС", ректору МВШСЭН Сергею Зуеву.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева, районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Сергея Зуева в виде заключения под стражу. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 7 декабря 2021 года.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Руководителя "Шанинки" задержали по делу о хищении более 21 млн рублей

Как добавила представитель суда, Зуев подозревается в особо крупном мошенничестве по факту хищения бюджетных денежных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

Зуева задержали во вторник в рамках дела о хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.

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