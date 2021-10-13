Суд отправил ректора "Шанинки" Сергея Зуева под домашний арест

Тверской районный суд Москвы в среду вечером избрал домашний арест директору ИОН "РАНХИГС", ректору МВШСЭН Сергею Зуеву.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева, районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Сергея Зуева в виде заключения под стражу. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 7 декабря 2021 года.

Как добавила представитель суда, Зуев подозревается в особо крупном мошенничестве по факту хищения бюджетных денежных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

Зуева задержали во вторник в рамках дела о хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.