Указ губернатора Воронежской области от 13 октября 2021 года № 179-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у, от 19.06.2020 № 251-у, от 26.06.2020 № 265-у, от 30.06.2020 № 269-у, от 03.07.2020 № 273-у, от 07.07.2020 № 277-у, от 10.07.2020 № 280-у, от 16.07.2020 № 289-у, от 23.07.2020 № 300-у, от 31.07.2020 № 312-у, от 14.08.2020 № 335-у, от 20.08.2020 № 345-у, от 27.08.2020 № 355-у, от 21.09.2020 № 391-у, от 25.09.2020 № 406-у, от 09.10.2020 № 431-у, от 23.10.2020 № 443-у, от 06.11.2020 № 449-у, от 24.11.2020 № 464-у, от 26.11.2020 № 466-у, от 04.12.2020 № 475-у, от 26.12.2020 № 491-у, от 29.01.2021 № 15-у, от 12.02.2021 № 28-у, от 26.02.2021 № 34-у, от 04.03.2021 № 43-у, от 25.05.2021 № 93-у, от 22.06.2021 № 116-у, от 30.06.2021 № 123-у, от 12.07.2021 № 132-у, от 20.08.2021 № 159-у, от 08.10.2021 № 176-у, от 08.10.2021 № 177-у, от 10.10.2021 № 178-у) следующие изменения:

1.1. Подпункт "д" пункта 2 изложить в следующей редакции:

"д) реализацию непродовольственных товаров в нестационарных торговых объектах, за исключением реализации непродовольственных товаров в нестационарных торговых объектах, включенных в схемы размещения нестационарных торговых объектов либо расположенных на ярмарочных площадках, включенных в планы размещения ярмарочных площадок;".

1.2. В пункте 41:

- абзац первый после слов "без предъявления" дополнить словами "сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо";

- абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"- деятельность организаций общественного питания, за исключением организаций, деятельность которых направлена на осуществление питания в трудовых и других коллективах (в том числе детских), при условии отсутствия доступа иных посетителей, а также оказание услуг общественного питания на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, автовокзалов, автостанций, на объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов;";

- дополнить абзацем следующего содержания:

"Допускается в санаториях, гостиницах, базах отдыха, домах отдыха и иных подобных объектах размещение вновь поступающих лиц при условии наличия у них отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа с момента исследования, или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующей на дату заезда.".

1.3. Пункт 6 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) не допускать работу нестационарных торговых объектов, указанных в подпункте "д" пункта 2 настоящего указа, на территориях, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении.".

1.4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, департаменту культуры Воронежской области, департаменту физической культуры и спорта Воронежской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, деятельность в области физической культуры и спорта на территории Воронежской области:

- рекомендовать осуществлять реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, за исключением реализации индивидуальных учебных планов и индивидуальных планов спортивной подготовки, проведения индивидуальных занятий;

- обеспечить реализацию образовательных программ, программ спортивной подготовки с соблюдением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области В.А.Шабалатов







