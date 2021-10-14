Lexus представил новый LX600 с пневмоподвеской и VIP-версией

Японский бренд Lexus представил новое поколение своего флагманского внедорожника LX - презентация состоялась одновременно в четырех странах: России, ОАЭ, Саудовской Аравии, США. В Москве - впервые, в Lexus это объяснили важностью российского рынка.

LX построили на новой платформе TNGA-F - как и родственный Toyota Land Cruiser 300, который представили летом и уже продают. База, рамная конструкция, внедорожные особенности (полный привод, система MTS, три блокировки дифференциалов) - одни на двоих.

Двигатели тоже совпадают с LC300, это две "шестерки": бензиновый twin-turbo мотор (3,5 литра, 400 л.с.) и дизель (3,3 литра, 300 л.с.). Коробка одна - 10-ступенчатый "автомат". Разгон до 100 км/ч - чуть меньше семи секунд. Для тех, кто все еще надеялся на V8 - нет, его не будет, доналоговых агрегатов - тоже.

Дизельный и бензиновый варианты разделили в названиях - LX500d и LX600.

Отличия между Toyota и Lexus, как и раньше - в дизайне, оснащении и цене.

Из основного - у LC300 даже в самых богатых версиях нет адаптивной пневмоподвески, в LX она появилась.

А еще есть VIP-версия - четырехместная, с раздельными задними сиденьями. С массажом, которого нет у Toyota.

Машина должна выйти в продажу в следующем году - пока в Москву привезли на испытания предсерийные образцы. Цен тоже нет, их назовут позднее.

Фото: Пресс-служба Lexus.

Фото: Пресс-служба Lexus.

Фото: Пресс-служба Lexus.

Фото: Дмитрий Катков