Лукашенко поздравил народного артиста России Павла Чухрая с 75-летием

В том, что детские мечты обязаны сбываться, убеждает творческий путь народного артиста России, кинорежиссера Павла Чухрая, который отмечает 14 октября свое 75-летие.

Сам юбиляр не скрывает, что еще мальчишкой любил бродить по съемочным павильонам, где работал на студии имени Довженко его прославленный отец, заглядывал в монтажные и проекционные залы и безумно завидовал ребятам, которых приглашали на киносъемки. И внутренний голос, а главное - природный талант, констатируют его биографы, принесли спустя десятилетие заслуженную славу мастеру отечественного кинематографа.

"Ваше богатое творческое наследие является примером преданного служения киноискусству. Большой талант, тонкий вкус, неповторимый авторский почерк заслужили признание профессионалов и зрителей не только в России, но и далеко за ее пределами", - говорится в поздравлении, которое направил режиссеру Александр Лукашенко, отметив, что богатое творческое наследие Павла Чухрая "является примером преданного служения киноискусству".

Окончив полвека назад операторский и режиссерский факультеты ВГИКа, он в 1977 году снял свою первую картину "Ты иногда вспоминай", в которой сыграл популярный советский актер Николай Крючков. Чуть позже Павел Чухрай снял одну из своих лучших картин - "Клетка для канареек", а еще через некоторое время картина "Вор" принесла Павлу Чухраю международный зрительский успех, войдя в тройку самых кассовых фильмов России. Кроме того, она имела успешный прокат в Италии, Франции, США и других странах.

Кстати, на грани веков режиссер был приглашен Стивеном Спилбергом для участия в международном альманахе документальных фильмов о холокосте Broken Silence, удостоенном премии Святого Христофора в номинации "Телевизионный проект" (2003). Для этого проекта режиссер снял одну из пяти частей - фильм "Дети из бездны", за который был награжден премией "За глубокое отражение темы "Холокост" в кинематографе".

Пожелав юбиляру долгих лет жизни, доброго здоровья и благополучия, Александр Лукашенко, слова которого цитирует его пресс-служба, особо подчеркнул, что Павла Чухрая знают и любят в Беларуси "как одного из самых известных режиссеров современности, чье творчество - неоценимый вклад в развитие культурных связей между двумя странами".