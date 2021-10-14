Michelin: Москва станет мировым кулинарным хабом

"Проект стал вызовом для всех нас из-за пандемии, отмены мероприятий и ограничений на путешествия. Но мы в конце концов это сделали", - сказал Гвендаль Пулленек.

По его оценкам, Москва уже сейчас стала одним из городов, которые просто необходимо посетить гастрономическим туристам. В городе успешно работают сотни этнических ресторанов, можно попробовать японскую, китайскую, европейскую кухни.

Эксперты Michelin высоко оценили профессионализм и смелость московских шеф-поваров, которые умеют создавать шедевры, работая в основном с местными продуктами. Как уже писала "РГ", два московских ресторана получили две звезды Michelin, семь заведений - по одной. А в общей сложности путеводитель отметил по тем или иным факторам 69 городских ресторанов.