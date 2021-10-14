Michelin: Москва станет мировым кулинарным хабом

Новости

РКН соствил протокол на "Дождь" за отсутствие маркировки на материале 14.10.2021
Власти Германии признали непричастность РФ к росту цен на газ в Европе 14.10.2021
Росимущество и "Сириус" сформируют модель для решения земельных вопросов 14.10.2021
Ночью в столице усилится дождь 14.10.2021
Набиуллина рассказала, в чем хранит сбережения 14.10.2021
Москалькова: Права женщин подвергаются испытаниям, вызовам и угрозам 14.10.2021
Лавров обсудил с иранским коллегой восстановление "ядерной сделки" 14.10.2021
Более 218,5 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 14.10.2021
Собянин: Осенняя волна достаточно сложная, с высокой динамикой 14.10.2021
Ученые предупредили об опасном осложнении COVID-19 14.10.2021
Россия и Финляндия запустят поезда "Аллегро" для туристов 14.10.2021
Два московских ресторана получили две звезды Michelin 14.10.2021
Семь московских ресторанов получили звезду Michelin 14.10.2021
Власти Крыма намерены ввести в республике QR-коды 14.10.2021
Встреча Матвиенко и Кочановой состоялась в Санкт-Петербурге 14.10.2021
Сергунина: Гид Michelin - знак мирового признания московских ресторанов 14.10.2021
Валерия Леонтьева отпустили из больницы 14.10.2021
Собянин: Горжусь, что рестораны Москвы стали визитной карточкой города 14.10.2021
Более половины населения Мурманской области привились от COVID-19 14.10.2021
ВОЗ выступила за создание мировой платформы по борьбе с COVID-19 14.10.2021
Путин наградил пятерых жителей Якутии за помощь при тушении лесных пожаров 14.10.2021
ФАС оценила уровень наценки на продукты в торговых сетях 14.10.2021
Путин наградил Маслякова орденом 14.10.2021
Пелагее запретили въезд на Украину 14.10.2021
В Ленобласти объяснили введение 100-процентной вакцинации 14.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
14.10.2021 22:34
Рубрика: Экономика

Michelin: Москва станет мировым кулинарным хабом

Текст: Сергей Бабкин
Российская столица в ближайшие годы шаг за шагом должна стать мировым кулинарным хабом. Такое мнение выразил на пресс-конференции международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек, комментируя включение московских ресторанов в престижный путеводитель.

"Проект стал вызовом для всех нас из-за пандемии, отмены мероприятий и ограничений на путешествия. Но мы в конце концов это сделали", - сказал Гвендаль Пулленек.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Ресторанный гид Michelin впервые пришел в Россию

По его оценкам, Москва уже сейчас стала одним из городов, которые просто необходимо посетить гастрономическим туристам. В городе успешно работают сотни этнических ресторанов, можно попробовать японскую, китайскую, европейскую кухни.

Эксперты Michelin высоко оценили профессионализм и смелость московских шеф-поваров, которые умеют создавать шедевры, работая в основном с местными продуктами. Как уже писала "РГ", два московских ресторана получили две звезды Michelin, семь заведений - по одной. А в общей сложности путеводитель отметил по тем или иным факторам 69 городских ресторанов.

В регионах Экономика Бизнес Экономика Бизнес Крупные компании Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию
Курс доллара обновил минимум июля 2020 года
Россия возобновит полеты в девять стран и снимет ограничения с Египта
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию