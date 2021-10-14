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14.10.2021 14:09
Рубрика: Власть

Пенсионные накопления защитят от недобросовестных страховщиков

Текст: Татьяна Замахина
Первое чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект, который направлен на защиту пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Как отметил, комментируя инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, в ряде случаев люди узнают о том, что их пенсионные накопления незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Такие граждане иногда подают в суд, выигрывают процесс, но вернуть доход от инвестиций так и не могут.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Только в 2015-2019 годах, по его данным, они потеряли 108,4 млрд рублей на таких досрочных переходах.

Проект гласит: если суд признает судом договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, то страховщики, от которых были переведены пенсионные накопления, будут обязаны возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода. Средства должны быть возвращены из резерва по обязательному пенсионному страхованию.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.

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