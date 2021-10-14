Пушков назвал некомпетентной журналистку CNBC после ее вопроса Путину

Сенатор Алексей Пушков назвал некомпетентной и поверхностной журналистку CNBC Хедли Гэмбл, которая спросила президента России о поставках газа в Европу.

"Ее задача - не выяснить позицию и понять логику собеседника, а старательно задать так называемые острые вопросы, которые являются лишь отражением пропагандистских выпадов западной прессы", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Напомним, присутствовавшая на форуме "Российская энергетическая неделя" сотрудница CNBC, задавая вопрос Путину, заявила, что Москва "не поставляет энергию по газопроводам", поэтому не может являться надежным партнером.

"Вас вводят в заблуждение. Мы увеличиваем поставки в Европу. Газпром - на 10 процентов. В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15 процентов", - ответил президент. По словам Путина, такое ощущение, что Гэмбл не услышала его предыдущие заявления на эту тему. "Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое", - с улыбкой отметил политик.

Пушков же, комментируя произошедшее, заявил, что Гэмбл просто не в теме. Еще более очевидно это стало чуть позже, когда выступили эксперты. Они подтвердили тезис о том, что причина газового кризиса в ЕС кроется не в действиях России.