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14.10.2021 09:04
Рубрика: Легковые авто

Раскрыт дизайн бамперов новой Lada Vesta

Текст: Константин Руссов
Фото: Avtograd news Фото: Avtograd news
Фото: Avtograd news

Один из основополагающих элементов дизайна передней части автомобиля - бампер. Группа Avtograd news опубликовала фото этого элемента от новой Lada Vesta, которая запланирована к запуску в 2022 году.

Фото: Скриншот с видео
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На фото - обычная, не Cross, версия модели, решётка радиатора которой представлена горизонтальными ламелями. У "вседорожных" модификаций будет крупный ячеистый узор, приблизительно как на нынешнем Lada Largus Cross.

Ниша с противотуманными фарами почти не изменилась, лишь слегка "оквадратилась", но от круглых ПТФ отказались в пользу эллипсообразных.

Ранее было опубликовано фото салона обновлённой Lada Vesta, на котором можно было рассмотреть вертикальный планшет мультимедиа и блок климат-контроля, который в точности повторяет Renault Arkana.

#Lada