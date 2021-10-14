Раскрыт дизайн бамперов новой Lada Vesta

Один из основополагающих элементов дизайна передней части автомобиля - бампер. Группа Avtograd news опубликовала фото этого элемента от новой Lada Vesta, которая запланирована к запуску в 2022 году.

На фото - обычная, не Cross, версия модели, решётка радиатора которой представлена горизонтальными ламелями. У "вседорожных" модификаций будет крупный ячеистый узор, приблизительно как на нынешнем Lada Largus Cross.

Ниша с противотуманными фарами почти не изменилась, лишь слегка "оквадратилась", но от круглых ПТФ отказались в пользу эллипсообразных.

Ранее было опубликовано фото салона обновлённой Lada Vesta, на котором можно было рассмотреть вертикальный планшет мультимедиа и блок климат-контроля, который в точности повторяет Renault Arkana.