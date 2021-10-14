Эксперт: В 50% случаев COVID-19 заражаются от бессимптомного носителя

"В настоящее время одним из эффективных способов уменьшить распространение COVID-19 в школах и сохранить их открытость является регулярное тестирование. Это важно, своевременно выявлять людей, которые могут распространять вирус, даже если при этом они не выглядят больными", - пояснил Михаил Каган "Российской газете". По мнению эксперта, программа скринингового тестирования, которая будет регулярно проверять не имеющих каких-либо симптомов учащихся и школьный персонал, является важным инструментом для сокращения "тихого" распространения вируса.
"Сейчас известно (по данным CDC - регулятора в США), что, по крайней мере, 50% случаев COVID-19 передаются от человека либо переносящего болезнь легко и незаметно, либо пока еще не имеющего симптомов (не имеет симптомов в настоящее время, но они могут развиться в будущем). Использование тестов для скрининга помогает защитить детей, которые пока еще в нашей стране не подлежат вакцинации", - подчеркнул Михаил Каган.
Регулярное тестирование способно выявить новые случаи на раннем этапе, что поможет предотвратить распространение инфекции в школьном классе, в семьях и в обществе в целом. Польза от этого несомненна, так как если держать под контролем распространение COVID-19, дети могут оставаться в классах; тестирование помогает школам создавать здоровую и безопасную среду обучения, - заключил эксперт.