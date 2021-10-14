Эксперт: В 50% случаев COVID-19 заражаются от бессимптомного носителя

Программа экспресс-тестирования, которую запустили в школах Москвы, очень важна для сдерживания распространения коронавируса, считает заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

"В настоящее время одним из эффективных способов уменьшить распространение COVID-19 в школах и сохранить их открытость является регулярное тестирование. Это важно, своевременно выявлять людей, которые могут распространять вирус, даже если при этом они не выглядят больными", - пояснил Михаил Каган "Российской газете". По мнению эксперта, программа скринингового тестирования, которая будет регулярно проверять не имеющих каких-либо симптомов учащихся и школьный персонал, является важным инструментом для сокращения "тихого" распространения вируса.

"Сейчас известно (по данным CDC - регулятора в США), что, по крайней мере, 50% случаев COVID-19 передаются от человека либо переносящего болезнь легко и незаметно, либо пока еще не имеющего симптомов (не имеет симптомов в настоящее время, но они могут развиться в будущем). Использование тестов для скрининга помогает защитить детей, которые пока еще в нашей стране не подлежат вакцинации", - подчеркнул Михаил Каган.

Регулярное тестирование способно выявить новые случаи на раннем этапе, что поможет предотвратить распространение инфекции в школьном классе, в семьях и в обществе в целом. Польза от этого несомненна, так как если держать под контролем распространение COVID-19, дети могут оставаться в классах; тестирование помогает школам создавать здоровую и безопасную среду обучения, - заключил эксперт.