Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу

Повышенная температура и затрудненное дыхание - главные симптомы, при которых требуется обратиться к врачу. Об этом заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

По его словам, лихорадка и небольшая температура уже являются поводом для консультации участкового врача.

"Вызывать скорую и идти в стационар нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также тяжелой интоксикации и слабости", - отметил специалист в комментарии "Газете.ру".

В свою очередь вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков призвал обратить внимание на кашель и боли в горле. "Если есть ломота в теле, значит, уже есть обострение течения коронавируса", - подчеркнул ученый.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на первом месте в России среди заболевших коронавирусом находятся граждане старше 65 лет. По ее словам, чтобы достичь коллективного иммунитета в России, надо первично привить 35,9 миллиона человек и еще 7,6 миллиона - повторно.

Сейчас в России зарегистрировано пять отечественных вакцин от коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).