Голикова назвала главную группу риска по заболеваемости COVID-19

На первом месте в России среди заболевших коронавирусом находятся граждане старше 65 лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина.

"Мы неоднократно обращали внимание на необходимость особого контроля за гражданами этого возраста, поскольку они наиболее подвержены и заболеваемости, и фатальным исходам", - отметила чиновница.

По ее словам, сейчас доля вакцинированных среди граждан 65 лет в России составляет 40,5%. При этом лучшие показатели по вакцинации людей этого возраста показывают Чечня, Белгородская, Тюменская области, Тыва и Мордовия.

В своем выступлении Голикова также отметила, что эпидситуация по коронавирусу осложнилась с началом осенне-зимнего сезона. Так, с начала сентября рост заболеваемости составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тысяч населения до чуть больше 115 случаев.