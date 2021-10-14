Шеф-повар Екатерина Алехина прокомментировала присуждение звезды Michelin

Ресторанный гид Michelin впервые пришел в Россию. Сегодня в "Зарядье" состоялась церемония оглашения результатов работы инспекторов гида и присуждения звезд ресторанам. Всего звездами отмечены 9 заведений: семь получили по одной звезде, два ресторана по две.

Среди них - ресторан под управлением шеф-повара Екатерины Алехиной. Вот как она прокомментировала результат "РГ":

- Я по образованию политтехнолог, кандидат социологических наук. Я всегда занималась управлением и только шесть лет назад - в 39 лет - решила изменить путь. Подумала, уже пора, а то не успею. Мне сейчас 45, и я открыла ресторан в марте этого года. Я первый раз в жизни шеф-повар.

- Не было страшно так круто менять жизнь да еще в такое сложное пандемийное время?

Екатерина Алехина: Нет, мне не было страшно. Вы знаете, мы же всегда боимся каких-то уже совершенных своих ошибок. А у меня это первый опыт, так что я ничего не боялась.

- Екатерина, ваш ресторан не только в числе семи столичных заведений, получивших сегодня одну звезду Michelin, но вы еще и единственная женщина-шеф-повар, среди тех, чья работа отмечена. Сейчас в мире еще силен стереотип, что шеф-повар - это физически тяжелая работа, не женская профессия. Получается, вы сегодня сделали свой шаг, чтобы развенчать подобный миф.

Екатерина Алехина: Да, я этому рада. Я надеюсь, нашим девчонкам-поварам будет легче дальше двигаться. По мне, еда - это бесполая история: ты либо вкусно готовишь, либо нет. Ты либо трудолюбивый, либо нет. Ты либо целеустремленный, либо нет. Ты либо честный, либо нет. Ты любишь свою команду или нет. Это от пола не зависит. Прочь стереотипы, мир не стоит на месте!