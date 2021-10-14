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14.10.2021 13:11
Рубрика: Общество

Головной блок "Союза-2.1б" успешно выведен на опорную орбиту

Текст: Сергей Набивачев

Все три ступени стартовавшей с космодрома Восточный успешно отделились. Головной блок выведен на опорную орбиту.

Фото: Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос"
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Впереди - работа разгонного блока "Фрегат", который должен вывести на орбиты 36 космических аппаратов OneWeb. Эти спутники предназначены для обеспечения пользователей на Земле широкополосным интернетом.

"Для их выведения на целевую круговую орбиту высотой 450 километров "разгонник" производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") дважды включит маршевый двигатель, - разъясняется на сайте "Роскосмоса". - В соответствии с циклограммой полета отделение спутников планируется в девять этапов в разных точках орбиты в промежутке с 13:58 мск до 16:31 мск 14 октября 2021 года. С этим пуском низкоорбитальная группировка OneWeb увеличится еще на 36 спутников и достигнет 358".

Напомним, очередной запуск ракеты Союз-2.1б был проведен с космодрома Восточный в Амурской области в 12.40 по московскому времени. Это был шестой по счету полностью коммерческий пуск с дальневосточной площадки.

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