Ракета "Союз" успешно стартовала с космодрома Восточный

"Пуск с Восточного - штатно. Отделение головного блока и первое включение маршевого двигателя разгонного блока "Фрегат" прошли в расчетное время", - лаконично отчитался об успешном запуске в соцсетях глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Таким образом, группировка OneWeb вырастет до 358 спутников. Отправлять их в космос - дело уже привычное. Это уже шестой полностью коммерческий пуск с дальневосточного космодрома. А считая с 28 февраля 2019 года, когда первые шесть тестовых спутников были отправлены в космос с Куру во Французской Гвиане и успешно прошли три старта с космодрома Байконур, - одиннадцатый.

Однако этот пуск примечателен еще и тем, что это последний пуск с космодрома ракеты данного семейства, использующей в качестве топлива керосин. Как сообщал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, следующие будут заправляться нафтилом.

Нафтил - экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Переход на него позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Как пояснили в "Роскосмосе", доступ в интернет через эту спутниковую систему будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LТЕ или 5G.

OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Следующий запуск спутников OneWeb, как стало известно, ожидается с Байконура 27 декабря, с космодрома Куру - 6 января 2022 года, после чего 27 января - снова с Байконура.

В общей сложности с космодрома Восточный произведено уже 11 запусков ракет. Первый состоялся в апреле 2016 года. Сейчас на космодроме Восточный ведется строительство второй очереди - стартового комплекса для ракеты тяжелого класса "Ангара".