Ракета "Союз" успешно стартовала с космодрома Восточный

Новости

РКН соствил протокол на "Дождь" за отсутствие маркировки на материале 14.10.2021
Власти Германии признали непричастность РФ к росту цен на газ в Европе 14.10.2021
Росимущество и "Сириус" сформируют модель для решения земельных вопросов 14.10.2021
Ночью в столице усилится дождь 14.10.2021
Набиуллина рассказала, в чем хранит сбережения 14.10.2021
Москалькова: Права женщин подвергаются испытаниям, вызовам и угрозам 14.10.2021
Лавров обсудил с иранским коллегой восстановление "ядерной сделки" 14.10.2021
Более 218,5 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 14.10.2021
Собянин: Осенняя волна достаточно сложная, с высокой динамикой 14.10.2021
Ученые предупредили об опасном осложнении COVID-19 14.10.2021
Россия и Финляндия запустят поезда "Аллегро" для туристов 14.10.2021
Два московских ресторана получили две звезды Michelin 14.10.2021
Семь московских ресторанов получили звезду Michelin 14.10.2021
Власти Крыма намерены ввести в республике QR-коды 14.10.2021
Встреча Матвиенко и Кочановой состоялась в Санкт-Петербурге 14.10.2021
Сергунина: Гид Michelin - знак мирового признания московских ресторанов 14.10.2021
Валерия Леонтьева отпустили из больницы 14.10.2021
Собянин: Горжусь, что рестораны Москвы стали визитной карточкой города 14.10.2021
Более половины населения Мурманской области привились от COVID-19 14.10.2021
ВОЗ выступила за создание мировой платформы по борьбе с COVID-19 14.10.2021
Путин наградил пятерых жителей Якутии за помощь при тушении лесных пожаров 14.10.2021
ФАС оценила уровень наценки на продукты в торговых сетях 14.10.2021
Путин наградил Маслякова орденом 14.10.2021
Пелагее запретили въезд на Украину 14.10.2021
В Ленобласти объяснили введение 100-процентной вакцинации 14.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
14.10.2021 22:15
Рубрика: Общество

Ракета "Союз" успешно стартовала с космодрома Восточный

Текст: Сергей Набивачев (Амурская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
В четверг в 12:40 по московскому времени ракета "Союз-2.1б" унесла в небо 36 британских спутников OneWeb. Впоследствии разгонный блок "Фрегат" развел их по намеченным орбитам.

"Пуск с Восточного - штатно. Отделение головного блока и первое включение маршевого двигателя разгонного блока "Фрегат" прошли в расчетное время", - лаконично отчитался об успешном запуске в соцсетях глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Фото: Роскосмос
Видео: Робот "Маркер" приступил к патрулированию космодрома Восточный

Таким образом, группировка OneWeb вырастет до 358 спутников. Отправлять их в космос - дело уже привычное. Это уже шестой полностью коммерческий пуск с дальневосточного космодрома. А считая с 28 февраля 2019 года, когда первые шесть тестовых спутников были отправлены в космос с Куру во Французской Гвиане и успешно прошли три старта с космодрома Байконур, - одиннадцатый.

Однако этот пуск примечателен еще и тем, что это последний пуск с космодрома ракеты данного семейства, использующей в качестве топлива керосин. Как сообщал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, следующие будут заправляться нафтилом.

Нафтил - экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Переход на него позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Как пояснили в "Роскосмосе", доступ в интернет через эту спутниковую систему будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LТЕ или 5G.

OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Следующий запуск спутников OneWeb, как стало известно, ожидается с Байконура 27 декабря, с космодрома Куру - 6 января 2022 года, после чего 27 января - снова с Байконура.

В общей сложности с космодрома Восточный произведено уже 11 запусков ракет. Первый состоялся в апреле 2016 года. Сейчас на космодроме Восточный ведется строительство второй очереди - стартового комплекса для ракеты тяжелого класса "Ангара".

В регионах Общество Наука Общество Космос Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Запуски "Союзов" Космодром Восточный РГ-Видео

Главное сегодня

Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию
Курс доллара обновил минимум июля 2020 года
Россия возобновит полеты в девять стран и снимет ограничения с Египта
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает