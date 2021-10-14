В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете

Дзержинский районный суд Перми в четверг на выездном заседании принял решение арестовать студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, на два месяца. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Выездное заседание суда прошло в больнице, где находится подозреваемый в особо тяжком преступлении. В результате стрельбы в вузе погибли шесть человек, еще 47 получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, нападение на учебное заведение произошло 20 сентября. Нападавший открыл стрельбу по студентам и преподавателям из огнестрельного оружия. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 105 УК РФ "Убийство".

Ранее сообщалось, что фигурант признал свою вину.