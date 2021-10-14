Депутаты избрали главой Дагестана Сергея Меликова

В Дагестане депутаты республиканского парламента выбрали главу региона. Большинство отдали свой голос за Сергея Меликова.

"Быть во главе нашей республики - это огромная честь. Но этот пост - не только почетен. Он и весьма ответственен, предъявляет к руководителю самые высокие требования", - сказал глава РД.

Ранее президент России Владимир Путин представил в Народное Собрание Дагестана три кандидатуры для избрания на должность главы субъекта. Это врио руководителя региона Сергей Меликов, заместитель председателя Народного Собрания Дагестана Камил Давдиев и член избирательной комиссии республики с правом решающего голоса Самир Абдулхаликов.

Досрочные непрямые выборы главы Дагестана были объявлены в связи с отставкой с поста предыдущего руководителя региона Владимира Васильева.

В октябре 2017 года Владимир Путин принял досрочную отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, проработавшего на этом посту с 2013 года, временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Владимир Васильев. В сентябре 2018 года депутаты Дагестана избрали его главой республики.

В октябре 2020 года Путин принял досрочную отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана. Врио руководителя республики был назначен Сергей Меликов. Он с 2019 года являлся сенатором от Ставропольского края, ранее занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, был первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Согласно республиканскому законодательству, глава Дагестана избирается депутатами Народного Собрания.

На прошедших в сентябре этого года выборах был избран новый состав республиканского парламента. Именно он голосовал за представленные президентом кандидатуры.