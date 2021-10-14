В Ленобласти объяснили введение 100-процентной вакцинации

Необходимость введения тотальной вакцинации работников ряда сфер в Ленинградской области власти и санитарные врачи объясняют неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, которая пока не имеет тенденций к улучшению, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача региона Ольгу Историк.

Сейчас в регионе оба компонента вакцины получили 35,7 процента жителей региона. Этот показатель в Ленобласти считают недостаточным. Так, 14 октября в регионе подтверждено 290 новых случаев заболевания, а, например, неделю назад, 7 октября, было 253 случая.

В Ленобласти фиксируют увеличение числа случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции и рост количества пациентов с внебольничными пневмониями.

Единственным выходом из ситуации санитарные врачи называют рост темпов вакцинации с одновременным усилением ограничений. Наряду с 100-процентной вакцинацией работников в сферах, где работа связана с общением с другими людьми, в регионе вводят QR-коды для посещения общественных мест. Это одни из самых жестких ограничений на Северо-Западе. Например, в Петербурге к 15 ноября первый компонент вакцины должны получить 80 процентов работников ряда предприятий и организаций.

При улучшении ситуации ограничения будут сниматься, заверили в региональном Роспотребнадзоре.