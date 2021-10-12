Постановление главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 8 октября 2021 года № 5-П "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Историк Ольга Александровна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Ленинградской области расценивается как неблагополучная.

По состоянию на 08.10.2021 на территории Ленинградской области продолжается подъем заболеваемости COVID-19, начавшийся с 35 недели текущего года.

За 39 неделю 2021 года в сравнении с предыдущей неделей, число подтвержденных случаев COVID-19 на территории Ленинградской области увеличилось на 5,4% и составило 1650 случаев.

Темп прироста заболеваемости COVID-19 за 39 неделю текущего года составляет 5,36%.

За период с 01.10.2021 по 08.10.2021 темп прироста заболеваемости составил +28,9% по отношению к аналогичному периоду сентября текущего года.

С 14.09.2021 коэффициент распространения инфекции стабильно превышает 1,0 с максимальным значением 1,11 (22.09.2021).

В эпидемический процесс активно вовлечено трудоспособное население Ленинградской области, в том числе активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. На долю возрастных групп от 30 до 49 и от 50 до 64 лет приходится 62,9% от заболевших.

На территории Ленинградской области отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями. На 39 неделе уровень заболеваемости внебольничными пневмониями на 20,1% превысил показатель 38 недели и составил 41,46 случаев на 100 тыс. населения.

При анализе проведения прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции COVID-19 отмечаю, что согласно плана вакцинации, на территории Ленинградской области запланировано привить 1250470 человек. Полный курс вакцинации прошли 541892 человека (34,7% от взрослого населения Ленинградской области). С учетом вакцинации первым компонентом, привито 581768 человек (37,2%).

С июля текущего года по настоящее время сохраняется четкая тенденция к снижению темпов вакцинации.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.п.66,67 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115) постановляю:

1. Провести профилактические прививки по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области в сфере:

транспорта общего пользования, такси;

общественного питания и торговли;

сферы услуг (салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов); бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров занятости населения;

образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

культурных, выставочных, просветительских, досуговых, зрелищных мероприятий (в том числе театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, выставочных и лекционных залов, библиотек, тренингов, игровых мероприятий, мастер-классов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

лагерей отдыха и оздоровления для детей, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. Работающим вахтовым методом на территории Ленинградской области на основании трудового договора, гражданско-правового договора.

1.3. Работающим на промышленных предприятиях и предприятиях агропромышленного комплекса на территории Ленинградской области на основании трудового договора, гражданско-правового договора.

1.4. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Ленинградской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Ленинградской области, работникам органов государственной власти Ленинградской области и работникам организаций, подведомственных органам государственной власти Ленинградской области, работникам органов местного самоуправления Ленинградской области и работникам организаций, подведомственных органам местного самоуправления Ленинградской области.

2. Руководителям организаций, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 01.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 01.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников/сотрудников и не менее 95 % для работников/сотрудников медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников/сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Правительству Ленинградской области рекомендовать:

4.1. Еженедельно предоставлять в Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области информацию о ходе проведения иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) населения Ленинградской области;

4.2. организовать проведение информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Комитету по здравоохранению Ленинградской области рекомендовать:

5.1. обеспечить определение потребности в вакцине, холодильном

оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

5.2. организовать проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;

6. Главам администраций муниципальных образований районов (городского округа) Ленинградской области рекомендовать:

6.1. Организовать проведение информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии;

6.2. оказать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;

7. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области обеспечить контроль за организацией и проведением, иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

8. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

О.А.Историк







