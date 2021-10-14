Названа очередная дата возобновления работ на набережной в Евпатории

Новости

Москалькова: Права женщин подвергаются испытаниям, вызовам и угрозам 22:27
Лавров обсудил с иранским коллегой восстановление "ядерной сделки" 22:20
Более 218,5 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 22:15
Собянин: Осенняя волна достаточно сложная, с высокой динамикой 21:45
Ученые предупредили об опасном осложнении COVID-19 21:36
Россия и Финляндия запустят поезда "Аллегро" для туристов 20:48
Два московских ресторана получили две звезды Michelin 20:33
Семь московских ресторанов получили звезду Michelin 20:20
Власти Крыма намерены ввести в республике QR-коды 20:18
Встреча Матвиенко и Кочановой состоялась в Санкт-Петербурге 19:39
Сергунина: Гид Michelin - знак мирового признания московских ресторанов 19:38
Валерия Леонтьева отпустили из больницы 19:37
Собянин: Горжусь, что рестораны Москвы стали визитной карточкой города 19:36
Более половины населения Мурманской области привились от COVID-19 19:33
ВОЗ выступила за создание мировой платформы по борьбе с COVID-19 19:27
Путин наградил пятерых жителей Якутии за помощь при тушении лесных пожаров 19:23
ФАС оценила уровень наценки на продукты в торговых сетях 19:14
Путин наградил Маслякова орденом 19:03
Пелагее запретили въезд на Украину 18:58
В Ленобласти объяснили введение 100-процентной вакцинации 18:57
Уровень безработицы в России достиг допандемических показаталей 18:52
В московский гид Michelin войдут 69 ресторанов 18:37
МЧС добивается значительного увеличения бюджета ведомства 18:28
Исследование: Средний возраст немцев вырос с начала этого века на пять лет 18:21
Кабмин ФРГ подтвердил соблюдение Россией контрактов на поставки газа 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
14.10.2021 20:52
Рубрика: Экономика

Названа очередная дата возобновления работ на набережной в Евпатории

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Алексей Вакуленко/РГ Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Работы в рамках реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории планируется возобновить в 2022 году. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Фото: Елена Онегина
В Симферополе благоустроят территорию возле центрального парка

Он отметил, что с момента приостановки по вине подрядчика работ их стоимость увеличилась.

- Проект стоимостью 700 миллионов рублей вырос в цене в связи с удорожанием материалов, - пояснил он. - Поэтому в следующем году будет перераспределение денег в рамках ФЦП, на этот объект будет выделено один миллиард семьсот миллионов рублей.

В мае этого года экс-вице-премьер-министр правительства РК Евгений Кабанов заявил, что реконструированную набережную намечено к началу курортного сезона 2022 года. По словам чиновника, на тот момент с июня 2019 года, когда впервые планировалось открытие новой набережной, полная стоимость ее реконструкции выросла более чем на 400 миллионов рублей - до почти одного миллиарда рублей. При этом Кабанов допустил, что ремонтные работы на набережной могут возобновиться в октябре 2021 года.

Ранее Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего инженера управления строительного контроля дирекции ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", из-за действий которого не получилось в срок открыть объект.

Чиновник распорядился заплатить деньги за некачественно выполненные работы, в том числе волнорезы, которые потом пришлось демонтировать более чем за 60 миллионов рублей.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию
Курс доллара обновил минимум июля 2020 года
Россия возобновит полеты в девять стран и снимет ограничения с Египта
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию