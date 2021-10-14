Названа очередная дата возобновления работ на набережной в Евпатории

Работы в рамках реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории планируется возобновить в 2022 году. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что с момента приостановки по вине подрядчика работ их стоимость увеличилась.

- Проект стоимостью 700 миллионов рублей вырос в цене в связи с удорожанием материалов, - пояснил он. - Поэтому в следующем году будет перераспределение денег в рамках ФЦП, на этот объект будет выделено один миллиард семьсот миллионов рублей.

В мае этого года экс-вице-премьер-министр правительства РК Евгений Кабанов заявил, что реконструированную набережную намечено к началу курортного сезона 2022 года. По словам чиновника, на тот момент с июня 2019 года, когда впервые планировалось открытие новой набережной, полная стоимость ее реконструкции выросла более чем на 400 миллионов рублей - до почти одного миллиарда рублей. При этом Кабанов допустил, что ремонтные работы на набережной могут возобновиться в октябре 2021 года.

Ранее Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего инженера управления строительного контроля дирекции ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", из-за действий которого не получилось в срок открыть объект.

Чиновник распорядился заплатить деньги за некачественно выполненные работы, в том числе волнорезы, которые потом пришлось демонтировать более чем за 60 миллионов рублей.