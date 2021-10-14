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14.10.2021 13:53
Рубрика: Экономика

Россия снимает ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Текст: Нина Егоршева
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в курортные Хургаду и Шарм-эш-Шейх из российских аэропортов. Речь идет как о регулярных перевозках, так и чартерных. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"Принято решение снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты в пункты Египта - города Хургада и Шарм-эш-Шейх", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Напомним, с 9 августа текущего года Россия осуществляет регулярное авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх. С конца сентября было увеличено число регулярных рейсов в Египет. Разрешено летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх не 15, а 25 раз в неделю, а из регионов - три раза вместо одного. Столько же рейсов имеет право поставить и египетская сторона.

Экономика Туризм В мире Африка Египет Возобновление авиасообщения с Египтом

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