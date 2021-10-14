Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест

Тверской суд Москвы в среду поздно вечером избрал домашний арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук - "Шанинки" Сергею Зуеву.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева, таким образом суд отказал следствию в ходатайстве об избрании в отношении Зуева меры пресечения в виде заключения под стражу. Домашний арест ректору назначен на два месяца - до 7 декабря. Как добавила представитель Тверского районного суда, Зуев находится в статусе подозреваемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Само уголовное дело было возбуждено по факту хищения бюджетных денег выделенных в рамках федерального проекта "Учитель года" и национального проекта "Образование". При этом в самой "Шанинке" заявили, что вуз, несмотря на задержание ректора, работает "в штатном режиме", а образовательный процесс идет "в соответствии с расписанием и учебным планом".

Сергея Зуева задержали во вторник в рамках дела о хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. По версии следствия, Ракова и другие фигуранты в 2019 году похитили более 50 млн рублей, выделенных в рамках двух госконтрактов по госпрограмме "Образование". Чиновница, как считает следствие, пролоббировала перечисление этих средств ФНФРО, а в качестве субподрядчика для исполнения госконтрактов была привлечена "Шанинка".