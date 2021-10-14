Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Михаил Загайнов 
14:26 14.10.2021

В ФАС рассказали о процедуре согласования долгосрочных тарифов в ЖКХ

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Сотрудники Управления регулирования сферы ЖКХ Федеральной антимонопольной службы рассказали о процедуре утверждения предельных индексов платы граждан на несколько лет вперед. Так до 1 сентября каждого года главы регионов могут направлять документы в ФАС, которая рассмотрит поступившие материалы в течение двух месяцев.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Глава ФАС рассказал о работе по снижению тарифов ЖКХ в регионах

"ФАС анализирует поступившие документы на предмет четкого обоснования необходимости реализации инвестиционных мероприятий в соответствии с утвержденными схемами тепло-, водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО. Особое внимание антимонопольное ведомство будет уделять информации относительно дополнительных мер адресной поддержки граждан". - пояснили в пресс-службе ФАС.

Кроме того, органы власти регионов должны в публичном доступе разместить основное описание и ожидаемые результаты реализации инвестиционных программ или концессионных соглашений.

Если антимонопольная служба согласовала долгосрочный предельный индекс, то за регионом закрепляется обязательство по регулярному предоставлению отчета о реализации инвестиционных мероприятий. В случае их неисполнения долгосрочные индексы будут отменены.

В обоих случаях решение ведомства направляется главам регионов в течение трех дней.

"Тщательный анализ информации и реализация мер по предотвращению существенных изменений платы граждан за коммунальные услуги со стороны ФАС говорит о том, что социальная направленность государственной тарифной политики сохранится", - подчеркнул начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Алексей Матюхин.

Сейчас читают

ЖКХ
13.10.2021

Светлана Разворотнева: Надо отказаться от повышения тарифов ЖКХ

Светлана Разворотнева: Надо отказаться от повышения тарифов ЖКХ

В Госдуме VIII созыва возобновит свою работу вновь созданный Комитет по строительству и ЖКХ. Замглавы комитета Светлана Разворотнева рассказала "РГ" о том, какие законопроекты планируется рассмотреть и почему не будет резкого повышения взносов за капремонт

ЖКХ
13.10.2021

Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования

Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования

С начала пандемии стоимость ремонта квартир и загородных домов выросла более чем на четверть. В основном это связано с удорожанием стройматериалов. Эксперт "РГ" рассказал, как грамотно инвестировать в благоустройство своего дома

Недвижимость
08.10.2021

Кабмин РФ разрешил поднять стоимость капремонта в жилых домах

Кабмин РФ разрешил поднять стоимость капремонта в жилых домах

Правительство России одобрило повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах, но не более чем на 25 процентов. Это связано с ростом цен на строительные материалы и оборудование