В ФАС рассказали о процедуре согласования долгосрочных тарифов в ЖКХ

Сотрудники Управления регулирования сферы ЖКХ Федеральной антимонопольной службы рассказали о процедуре утверждения предельных индексов платы граждан на несколько лет вперед. Так до 1 сентября каждого года главы регионов могут направлять документы в ФАС, которая рассмотрит поступившие материалы в течение двух месяцев.

"ФАС анализирует поступившие документы на предмет четкого обоснования необходимости реализации инвестиционных мероприятий в соответствии с утвержденными схемами тепло-, водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО. Особое внимание антимонопольное ведомство будет уделять информации относительно дополнительных мер адресной поддержки граждан". - пояснили в пресс-службе ФАС.

Кроме того, органы власти регионов должны в публичном доступе разместить основное описание и ожидаемые результаты реализации инвестиционных программ или концессионных соглашений.

Если антимонопольная служба согласовала долгосрочный предельный индекс, то за регионом закрепляется обязательство по регулярному предоставлению отчета о реализации инвестиционных мероприятий. В случае их неисполнения долгосрочные индексы будут отменены.

В обоих случаях решение ведомства направляется главам регионов в течение трех дней.

"Тщательный анализ информации и реализация мер по предотвращению существенных изменений платы граждан за коммунальные услуги со стороны ФАС говорит о том, что социальная направленность государственной тарифной политики сохранится", - подчеркнул начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Алексей Матюхин.