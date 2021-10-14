Валерия Леонтьева отпустили из больницы

Советского, российского певца и актера Валерия Леонтьева, госпитализированного 9 октября с температурой, кашлем, слабостью и "подтвержденным коронавирусом", выписали.

Как стало известно Mash, после примененной к Леонтьеву терапии певец "пошел на поправку, наметилась положительная динамика".

По информации ресурса, анализы Валерия Яковлевича "оказались в рамках нормы, КТ не выявила признаков пневмонии". Поэтому звездного пациента отправили продолжать лечение в амбулаторно.

Напомним, что ранее представитель исполнителя факт его госпитализации решительно опроверг.

Отметим, что Валерий Яковлевич проходил лечение в том же госпитале, где сейчас в тяжелом состоянии находится с коронарусом его эстрадный коллега Александр Серов.