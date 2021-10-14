Новости

Вышел русский тизер сериала "И просто так" 18:21
Эндрю Гарфилда показали в костюме Венома на новом арте 17:50
Apple TV показали трейлер третьего сезона "Дикинсон" 17:30
Вышел трейлер "Нежного бара" - нового фильма Джорджа Клуни 17:16
Вышел трейлер сериала о борьбе с нечистью "Отец Сергий" 16:48

Валерия Леонтьева отпустили из больницы

Новости
    14.10.2021, 19:37
Текст:   Олег Усков

Советского, российского певца и актера Валерия Леонтьева, госпитализированного 9 октября с температурой, кашлем, слабостью и "подтвержденным коронавирусом", выписали.

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
СМИ: Александра Серова могут перевести на ЭКМО

Как стало известно Mash, после примененной к Леонтьеву терапии певец "пошел на поправку, наметилась положительная динамика".

По информации ресурса, анализы Валерия Яковлевича "оказались в рамках нормы, КТ не выявила признаков пневмонии". Поэтому звездного пациента отправили продолжать лечение в амбулаторно.

Напомним, что ранее представитель исполнителя факт его госпитализации решительно опроверг.

Отметим, что Валерий Яковлевич проходил лечение в том же госпитале, где сейчас в тяжелом состоянии находится с коронарусом его эстрадный коллега Александр Серов.

Новости

Появился трейлер фильма "Восточный ветер. Великий ураган" 16:09
Умер создатель "Розовой пантеры" Дэвид ДеПати 15:12
Раскрыты название и дата выхода нового фильма М. Найта Шьямалана 15:05
Сэмюэл Джексон объявил о возвращении к роли Ника Фьюри 14:14
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Валерий Гаркалин вышел из комы 14:02
Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко 13:48
СМИ: Александра Серова могут перевести на ЭКМО 13:35
⧣ музыка
Фото: kinopoisk.ru
Видео: Джаред Лето позвонил неизлечимо больной девушке из России 13:01
В Москве экстренно госпитализирован солист "Бутырки" Владимир Ждамиров 12:34
Умер соратник Джорджа Майкла Деон Эстус 12:01
⧣ Валерий Леонтьев
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца 11.10.2021
СМИ: 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве 11.10.2021
Умер постановщик "Рождественских встреч" Пугачевой Борис Краснов 07.09.2021